The A500 Mini: Retro Games macht Amiga-500-Emulatorkonsole

Nach dem The C64 Mini und dem The C64 Maxi / The VIC20 folgt The A500 Mini: Retro Games hat somit die nächste Neuauflage eines klassischen Commodore-Heimcomputers angekündigt. In Zusammenarbeit mit Distributor Koch Media soll die Amiga 500-Konsole, die als "Hommage an die Blütezeit der 16-Bit-Computer" konzipiert ist, im ersten Quartal 2022 zum Preis von 129,99 Euro in die Läden kommen. Den Ankündigungs-Trailer findet ihr am Ende dieser News.

Während die Vorgänger-Emulatorkonsole The C64 Mini 64 Spiele enthielt, worunter aber auch etliche weniger gute Titel waren, enthält The A500 Mini 25 Amiga-Spiele. Ihr könnt eigene Spiele als Images per USB-Stick mit voller WHDLoad-Unterstützung auf das Gerät laden. Bisher sind zwölf der integrierten Spiele bekannt:

Von diesen würden wir Simon the Sorcerer, Speedball 2, The Chaos Engine sowie Worms als A-Titel bezeichnen (und seine Fans ganz sicher auch Kick Off 2), aber auch der Rest ist keinesfalls Schund. Die restlichen integrierten Spiele sollen zu einem späteren Zeitpunkt benannt werden.

Mitgeliefert werden eine originalgetreue Zwei-Tasten-Amiga-Maus und ein neu entwickeltes Gamepad. Wie auch schon beim The C64 Mini könnt ihr als Alternative zur Bildschirmtastatur eine USB-PC-Tastatur anschließen, was für viele Spiele auch dringend notwendig ist.

Damit auch "neuere" Amiga-Spiele auf der Konsole laufen, werden neben dem originalen Amiga-500-OCS-Chipsatz auch das Enhanced Chip Set (ECS) sowie die Advanced Graphics Architecture (AGA) vom Amiga 1200 emuliert – also so, wie es der Standard eines jeden Amiga-Emulators ist. Außerdem lassen sich Spielstände jederzeit zu speichern, zwischen einem 50- und 60-Hz-Modus wählen und ein CRT-Filter aktivieren, der das Bild eines Analogmonitors vorzutäuschen versucht.