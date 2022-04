The A500 Mini: Launch-Trailer im 80er-Jahre-Stil zum Mini-Computer

Teaser

Anlässlich des erfolgten Releases vom(zum GG-Videotest von Rüdiger Steidle ) am 8. April 2022 in Europa ließ es Hersteller Retro Games sich natürlich nicht nehmen, einen offiziellen Launch-Trailer für den Mini-Nachbau des erfolgreichen 16-Bit-Heimcomputer von Hersteller Commodore zu präsentieren.Dem fast zweiminütigen, englischsprachigen Video wurde ein ikonischer 80er-Jahre-Werbespot-Look verpasst und ihr bekommt darin eine Auswahl der 25 enthaltenen Amiga-Klassiker präsentiert, die via Emulation spielbar sind - darunter befinden sich Titel wieoder einBeziehen könnt ihr den The A500 Mini beispielsweise via Amazon zum Preis von 129,99 Euro. Neben dem Nachbau des Heimcomputers sind ein Joypad und eine Maus im Lieferumfang enthalten.