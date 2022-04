TheA500 Mini: Videotest des Emulators

Teaser Auch wenn Miniatur-Ausgaben von Retro-Computern sich konstanter Beliebtheit erfreuen, schwankt ihre Qualität teils stark. Was wird Original-Hardware-Kenner Rüdiger Steidle zum kleinen Amiga 500 sagen?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The A500 Mini ab 129,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach dem C64 und dem VC-20 haben die britischen Emulator-Experten von Retro Games Limited einen weiteren Mini-Computer in der Pipeline: den Amiga 500. Rüdiger Steidle ist jedoch skeptisch, wenn es um den(der Name hat rechtliche Gründe) geht. Ist die Schrumpfkur gelungen oder wird hier nur mit Nostalgie Kasse gemacht? Im Video packt Rüdiger das Gerät aus, stellt Computer und Zubehör vor und gibt eine Tour durch ein paar Spiele.Genau wie seine Vorgänger ist auch der THEA500 Mini, wie der aus Copyright-Gründen etwas sperrige volle Name des wenig mehr als handgroßen Nachbaus offiziell lautet, im Innersten seines Wesens ein moderner Einplatinencomputer mit ARM-Prozessor (Allwinner H6 V200 mit Mali T-720), der sich mithilfe eines Emulators (Amiberry) als Vertreter der Homecomputing-Ära ausgibt. Ja, das ist nur ein Emulator, aber ein richtig guter, der im Gegensatz zu WinUAE und Konsorten vom Anwender keinerlei Vorkenntnisse verlangt, in einem niedlichen Gehäuse steckt und gleich das passende Zubehör in Form eines Gamepads, einer Maus und HDMI-Kabels mitbringt. Vorinstalliert sind außerdem 25 Spiele, darunter einige wahre Klassiker. Per WHDLoad könnt ihr außerdem eigene Titel vom USB-Stick aus starten.Das Hauptmenü ist aufgeräumt und selbsterklärend. Mit den Richtungstasten blättert ihr in der Liste, die Spieleschachteln, Screenshots sowie kurze Beschreibungen der installierten Titel darstellt. Mit dem Feuerknopf wird das ausgewählte Programm gestartet. Die Ladezeiten sind dabei herrlich kurz, viel flotter als damals von Diskette und sogar geschmeidiger, als Rüdiger das etwa von seinem Raspberry-Emulator oder seinem hochgerüsteten Original-Amiga kennt.Dank der Amiberry-Emulation bringt der A500 Mini einige Komfortfunktionen und Optionen mit. Natürlich werden alle Programme hochskaliert und in 720p-Auflösung ausgegeben, wobei das ursprüngliche Seitenverhältnis erhalten bleibt. Schwarze Balken rechts und links gehören also dazu. Neben einer weitgehend originalgetreuen Darstellung stehen zwei Zoom-Stufen sowie ein CRT-Filter zur Wahl, der allerdings nicht sonderlich toll ist. Die vier Spielstände pro Titel sind hingegen super und nützlich.Nachfolgend findet ihr noch eine Liste aller vorinstallierten Spiele.