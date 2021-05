EA will Battlefield 6 im Juni ankündigen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Battlefield-Tweet auf Twitter.

Nach nur wagen Andeutungen im April gaben EA und DICE nun konkrete Infos zu: Schon im Juni 2021 soll der neue Teil der Serie enthüllt werden. Die eine große Frage, die es bei der Serie überhaupt noch gibt, wird erst dann geklärt: Spielt es in einem Weltkrieg? In der Moderne? In der Zukunft?Die gewaltige News der Ankündigung der Ankündigung mit einer ungefähren Zeitangabe stammt von diesem Enthüllungs-Leak-Tweet (und ist immerhin in ein nettes Wortspiel verpackt):

Wann aber wird diese ungeheure Neuigkeit enthüllt? Wir vermuten, auf EAs E3-Enthüllungsevent EA Play Live, der dieses Jahr zwischen 12. und 15. Juni stattfindet. Und um auch noch unseren Senf zur "großen Genre-Frage" zu geben: Kürzlich wurden Screenshots von mutmaßlichem Gameplay geleakt, die stark auf ein Modernes-Militär-Szenario hindeuten.