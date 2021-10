Battlefield 2042 Preview+

Teaser In etwas über einem Monat erscheint der neue Ableger von EAs Shooter-Reihe. Dennis konnte drei Stunden auf einer neuen Map verbringen, hat vier Spezialisten kennen gelernt und keinen Sturm gesehen.

Echt Eins A, dieser Punkt A1! Denn nur wenn ihr ihn und A2 besitzt, dann kontrolliert ihr Sektor A.

Massenschlachten der neuen Generation

Aus gebührender Entfernung kann man den Start der Rakete auf Orbital durchaus genießen.

Map mit vielen Winkeln

Schalldämpfer, Griffe, Visiere: All das könnt ihr über das Plus-Menü schnell und unkompliziert einstellen.

Spezialisten statt Klassen

Meinung: Dennis Hilla Im Intro von Fallout 4 heißt es: Krieg bleibt immer gleich. Nach meinen drei Stunden mit Battlefield 2042 muss ich dieser Aussage zumindest teilweise zustimmen. Denn oberflächlich hat sich wenig getan im Vergleich zum letzten Serienteil, abgesehen davon, dass wir nun in der nahen Zukunft anstatt im zweiten Weltkrieg in die Schlacht ziehen. Doch betrachtet man den neuen Ableger genauer, dann hat sich doch einiges im Detail getan.



Zum einen sind da die Spezialisten, die sich spürbarer auswirken als gedacht. Der Medic heilt nun aus der Ferne mit seiner Medizin-Pistole, der Recon überwacht das Schlachtfeld mit seiner Drohne. In Kombination mit dem Plus-System habt ihr also deutlich dynamischere Möglichkeiten, euren Spielstil anzupassen. Zwiegespalten bin ich noch bei den 128-Spieler-Matches und den damit verbundenen größeren Maps. Auf der nur mittelgroßen Karte Orbital lief ich gefühlt ewig, um in die Action zu kommen. Zwar kann ich Fahrzeuge abwerfen lassen, aber auf noch größeren Maps könnte das wirklich nervig sein. Serienfans werden aber sicherlich glücklich mit Battlefield 2042 werden. Im Intro vonheißt es: Krieg bleibt immer gleich. Nach meinen drei Stunden mit Battlefield 2042 muss ich dieser Aussage zumindest teilweise zustimmen. Denn oberflächlich hat sich wenig getan im Vergleich zum letzten Serienteil, abgesehen davon, dass wir nun in der nahen Zukunft anstatt im zweiten Weltkrieg in die Schlacht ziehen. Doch betrachtet man den neuen Ableger genauer, dann hat sich doch einiges im Detail getan.Zum einen sind da die Spezialisten, die sich spürbarer auswirken als gedacht. Der Medic heilt nun aus der Ferne mit seiner Medizin-Pistole, der Recon überwacht das Schlachtfeld mit seiner Drohne. In Kombination mit dem Plus-System habt ihr also deutlich dynamischere Möglichkeiten, euren Spielstil anzupassen. Zwiegespalten bin ich noch bei den 128-Spieler-Matches und den damit verbundenen größeren Maps. Auf der nur mittelgroßen Karte Orbital lief ich gefühlt ewig, um in die Action zu kommen. Zwar kann ich Fahrzeuge abwerfen lassen, aber auf noch größeren Maps könnte das wirklich nervig sein. Serienfans werden aber sicherlich glücklich mit Battlefield 2042 werden.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalIm Gegensatz zum wohl größten Konkurrenten,, lässt sich die Battlefield-Reihe gerne etwas Zeit mit neuen Ablegern. So ist der letzte Teil, Battlefield 5 (im Multiplayer-Test, Note: 9.0) im November 2018 erschienen. Damit vergehen zwischen ihm und seinem Nachfolgerimmerhin drei Jahre. Nach einer Verschiebung um einen Monat dürft ihr nun ab dem 19. November 2021 in die Zukunftsschlachten des neuen DICE-Shooters ziehen.Im Rahmen eines Anspielevents konnte ich bereits einen ersten Blick auf die Inhalte der Open Beta werfen. Stattfinden wird die Testphase am 8. und 9. Oktober 2021, mit Early-Access-Zugang könnt ihr bereits ab dem 6. Oktober loslegen. Enthalten sein wird die Map Orbital. Diese könnt ihr als einer von vier Spezialisten erkunden und es wird spezielle Events wie einen Raketenstart oder sogar einen Tsunami geben. Auch wenn ich letzteren in meinen drei Stunden mit Battlefield 2042 nicht gesehen habe, konnte ich doch einen guten Eindruck davon gewinnen, was euch auf den Schlachtfeldern der Zukunft erwartet – und will euch meine Erkenntnisse natürlich nicht vorenthalten.Mit Sicherheit eines der größten Features (no pun intended) dürften die 128-Spieler-Schlachten sein. Auch während meiner Zeit mit Battlefield 2042 tummelte sich diese Anzahl an Soldaten auf dem Schlachtfeld. Von den Entwicklern selbst wird die Karte als mittelgroß eingestuft, trotzdem gab es serientypisch teils recht lange Laufwege. Damit hatte sich eine Befürchtung bestätigt, die ich bereits bei der Ankündigung hatte. Denn bei all der Gigantomanie sollte die Spielbarkeit nicht vergessen werden. Die war auf Orbital zwar gegeben, allerdings dürfte das bei noch größeren Maps anders aussehen. Und da hilft dann auch die Möglichkeit nicht viel, Fahrzeuge per Supply Drop anzufordern. Aber das sind zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nur Mutmaßungen meinerseits.Beachten müsst ihr als Spieler auf PS4 und Xbox One, dass ihr die 128-Spieler-Partien nicht habt. Entwickler DICE bringt die alten Konsolen laut eigener Aussage ohnehin schon an die Grenzen und so müsst ihr euch mit 63 Mitspielern zufriedengeben. Dafür werden die Maps dann auch verkleinert, um nicht ein komplett leeres Spielfeld zu haben.Allerdings lief Battlefiel 2042 auch auf meinem potenten Testrechner mit einer RTX 3080, einem i7-7700K und 16 GB RAM nicht immer sauber. Es gab gelegentliche Ruckler, Grafik-Glitches und Texturennachlader. Allerdings handelte es sich um eine ältere Beta-Fassung, trotzdem wage ich zu behaupten, dass DICE bis zum Release noch einiges zu tun hat.Als Spielfeld ist Orbital durchaus gelungen. Das Herzstück ist meiner Ansicht nach die Abschlussrampe der Raketenbasis. In deren Nähe wollt ihr euch keinesfalls aufhalten, sobald der Start eingeleitet wird, sonst verglüht ihr. Allerdings kann auch ein Tornado auftreten, der euch notfalls noch retten kann, weil er die Rakete wegträgt. Zumindest in der Theorie, ein solches Event tritt natürlich nicht jede Partie auf. Allerdings habe ich in meinen drei Stunden keinen einzigen Wirbelsturm miterlebt, was natürlich etwas schade ist. Andererseits finde ich gut, dass DICE das Naturkatastrophen-Feature nicht zu stark ausreizt.Da die Karte auch viel mit vertikalen Flächen wie großen Hangars arbeitet, gibt es diverse zusätzliche Fortbewegungsmethoden. Zwar könnt ihr die Dächer der Gebäude ganz klassisch mit Helikoptern erreichen oder aus selbigen via Fallschirm abspringen. Ihr dürft aber auch Seilrutschen nehmen, an denen ihr hinauffahrt. Dabei müsst ihr aber bedenken, dass ihr ein leichtes Ziel abgebt. Jedoch könnt ihr euch auch mittendrin ausklinken und natürlich auch feuern, während ihr dahingleitet.Damit etwas mehr Bewegung in die Schlachten kommt hat DICE im Conquest-Modus außerdem das Herrschaftssystem überarbeitet. Nun stehen einzelne Punkte auf der Karte nicht alleine für sich, sondern werden zu Sektoren zusammengefasst. Erst wenn ihr alle Gebiete in einem solchen erobert habt, wirkt sich das negativ auf die Tickets der Gegner aus.Als Battlefield-Veteran kennt ihr das Problem sicher: Ihr spielt eigentlich lieber Support, lasst euch aber nur ungerne an bestimmte Loadouts binden. Scheinbar waren sich auch die Entwickler dieser Thematik bewusst und haben die altbekannten Klassen aus dem Spiel gestrichen. Stattdessen gibt es nun Spezialisten, wie man sie beispielsweise aus Call of Duty kennt. Die Änderung mag für den einen oder anderen nicht sonderlich groß klingen, im Spiel ändert sie die Dynamik aber durchaus.In meiner Anspielsitzung konnte ich vier der zehn angedachten Profis ausprobieren: Assault, Recon, Support und Engineer. Sie alle haben ihre eigene Spezialfähigkeit, wie einen Enterhaken, ein Geschütz oder eine Aufklärungsdrohne. Doch abgesehen davon dürft ihr sie nach eigenem Gusto mit Waffen, Granaten und Gadgets ausrüsten, so dass sich das System von Battlefield 2042 deutlich offener anfühlt als das der Vorgänger – was durchaus gut ist!Noch weiter anpassbar wird euer Spielstil über das Plus-System. Eigentlich handelt es sich dabei nur um ein Overlay-Menü, dass ihr jederzeit in einer Partie aufrufen könnt. Hier schraubt ihr neue Aufsätze auf euren aktuellen Schießprügel und macht so aus einem Schafschützengewehr mit Sechsfachzoom einen Karabiner, der notfalls auch im Häuserkampf taugt. Die Abwechslung macht Freude und nach etwas Eingewöhnung habe ich das System auch rege genutzt.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)