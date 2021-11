Battlefield 2042 Test+

Teaser DICE schickt auf PC und Nextgen bis zu 128 Spieler auf stürmische Schlachtfelder. Dazu kommen ein neuer Modus und ein mächtiger Editor. Doch das ergibt nicht automatisch das beste Battlefield bisher.

Euch hat bei Battlefield schon immer gefehlt, dass nach dem Rundenende die rudimentär ausgearbeiteten Figuren der besten Spieler "lockere" Sprüche reißen? Mir auch nicht.

Richtige Spezis

Ihr könnt im Kampf Visiere, Laufmündungen, Munition oder Griffe anpassen.

Krampf vor dem Kampf

Die vom Sand verschluckte Stadt auf der Karte "Sanduhr" gehört zu meinen Highlights.

Wechselhafte Kulissen

Per Spritzenwerfer heile ich einen Mitstreiter. Es gibt allerdings auch eine langsamere automatische Selbstheilung über Zeit.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalAnders als Konkurrent Vanguard im Solo-Test ) erscheint die-Reihe von DICE meistens nicht im Jahrestakt. Und so sind tatsächlich schon 15 Jahre seit dem letzten Battlefield mit Zukunftsszenario vergangen. Nachdemundsich den Ersten und Zweiten Weltkrieg als Setting ausgesucht haben (gleichzeitig aber irritierenderweise die Spielgeschwindigkeit ungeachtet der äußeren Erscheinung weiter hochschraubten), geht es nun mitin die (nahe) Zukunft – erstmals seit dem von mir für seinen Titan-Spielmodus geschätzten Ablegeraus dem Jahr 2006.Die Erde wird laut der Glaskugel des Multiplayer-Shooters im Jahr 2042 vom Klimawandel gebeutelt und die USA und Russland liegen im Krieg. Ihr spielt aber nicht direkt Streitkräfte der beiden Supermächte, sondern staatenlos gewordene Söldner aus einem der vielen Failed States wie Deutschland, die für die eine oder andere Seiten kämpfen. Die Story hinter dem Konflikt kann jedoch sofort wieder vergessen werden, denn eine Kampagne gibt es nicht – was mich bei einem Battlefield kein bisschen stört. Das Setting wanzt sich nur unverfänglich an aktuelle Themen und bietet einen Aufhänger dafür, warum ihr nun nicht mehr Klassen, sondern Spezialisten spielt.Mit den Spezialisten schneidet sich Battlefield 2042 ein heldenhaftes Scheibchen von Shootern wieundab. In der Release-Fassung gibt es zehn Stück mit jeweils einem Gimmick und einer besonderen Eigenschaft. So hat Sundance einen Wingsuit und drei Sorten Spezialgranaten: Anti-Personen, Anti-Tech und EMP. Sanitäterin Falck kann dagegen mit einer Spritzenpistole aus der Ferne heilen oder sich selbst verarzten und heilt am Boden liegende Kameraden vollständig, während der andere Sanitäter-Spezialist Angel immer Munition mit sich führt und wiederbelebten Mitstreitern etwas Panzerung verleiht.Zwei der Figuren müsst ihr zunächst über Rangaufstiege freischalten, darunter den Enterhaken-Akrobaten Mackay. Über die Zeit will DICE weitere Spezialisten nachschieben, in der Frühstart-Fassung macht allerdings schon die Balance anscheinend Probleme, denn das ballistische Schild als Gadget von Dozer war durchgehend deaktiviert. Was ich leider nicht deaktivieren kann, ist das großspurige Auftreten der Söldner nach Rundenende oder ihre Sprüche im Menü oder vor Match-Beginn.Jeder der Spezialisten kann alle beliebigen Waffen und alle (nicht Helden-spezifischen) Hilfswerkzeuge ausrüsten. Es gibt vier Standard-Sets an Kombis, die als Sanitäter-Set, Pionier-Set und so weiter betitelt werden. Das Austauschen der einzelnen Komponenten eines Sets im Spawn-Bildschirm ist sehr fummelig geraten. Daher empfiehlt es sich, für häufig gespielte Helden eigene Sets anzulegen – inklusive Vorauswahl an Waffenteilen. Die jeweils 3 Waffenteile pro Kategorie könnt ihr coolerweise mitten im Kampf tauschen, um etwa das Visier zu wechseln.Beim ersten Spielstart wirft euch Battlefield 2042 in eine Übungsschlacht mit der KI. So rudimentär die Einführung in Battlefield 5 war, wurde dort immerhin etwas erklärt. Das Sparings-Match von Battlefield 2042 bietet ein Erklärvideo zum Modus Eroberung, aber ansonsten keine Anleitung. Dabei hätte ich gerne direkt gewusst, ob und inwiefern ich Gegner markieren kann. Neulinge wüssten gewiss auch gerne wie das Anfordern von Fahrzeugen beziehungsweise den vierbeinigen Ranger-Geschützen funktioniert.Battlefield 2042 fährt einige schöne Kulissen auf, wie eine Arktisstation, ein Stadtzentrum mit vielen Hochhäusern oder eine ägyptische Landwirtschaftsanlage mitten in der Wüste. Es gibt aber auch (rein optisch) drögere Karten wie "Manifest" mit einem Containerhafen und den Schiffsfriedhof in "Ausrangiert". Die Letztgenannten hatte ich gefühlt andauernd, während ich nur jeweils einmal in der Arktis oder auf der in Previews gezeigten Karte Orbital spielte. Beim der Spielsuche habe ich keine Option gefunden, um eine bestimmte Karte zu wählen.Oft gibt es merklich offenere Flaggenpunkte auf den sieben Karten, in denen Artillerie entscheidend ist, während Zonen wie das Fußballstadion in der vom Sand verschluckten Stadt Doha (aka "Sanduhr") sehr verwinkelt sind. Wenn da drinnen die Luft brannte, kamen bei mir wohlige Erinnerungen an "Operation Métro" aus Battlefield 3 auf. Allgemein gefiel mir zudem die ausgeprägte Vertikalität diverser Areale. Das führt zwar immer wieder dazu, dass ich von Gegnern abgeschossen werde, die ich aus Bodenhöhe kaum sehe. Allerdings sehe ich eher das Positive: Die Levels erlauben vielseitige Taktiken und es macht Spaß, sich durch die Gebiete um die Flaggenpunkte zu bewegen.Der Knackpunkt ist, dass zwischen diesen Punkten oft gähnende Leere herrscht. Zwar könnt ihr Fahrzeuge bei euch abwerfen lassen und müsst daher seltener durch die Pampa spurten, als wärt ihrin, um dann manchmal am Ziel von einem Sniper im Campingstuhl umgeblasen zu werden. Dennoch wirken viele Karten etwas zu weit auseinander gezogen. Dann wiederum gibt es Szenen, in denen so viel Spieler sich an einer Stelle drängen, dass das entstehende Chaos kaum noch zu überblicken ist – wobei ein bisschen Chaos zum Charme von Battlefield gehört. Auch nicht neu für die Release-Fassungen von Battlefield-Ablegern ist der Tuning-Bedarf bei den Spawn-Punkten. Bei umkämpften Flaggenpunkten werdet ihr teils nach zwei Sekunden direkt wieder erschossen, weil ihr Feinden direkt vor die Mündung platziert wurdet. In manchen Ecken hatten zudem Spawn-Killer leichtes Spiel.