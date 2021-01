PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 25. bis 29. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Cyber Shadow – January 26

Xbox Game Pass – Synthetische Lebensformen haben die Welt erobert. Als er einen verzweifelten Hilferuf erhält, beschließt Shadow – der einzige Überlebende seines Klans – aufzubrechen und dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Kämpfe Dich durch mechanische Horden von Gegnern, weiche Fallen aus vergangenen Zeiten aus und reise durch die Ruinen von Mekacity. In Cyber Shadow tauchst Du ein in ein actionreiches Ninja-Abenteuer, in dem Du der Letzte bist, der die Geheimnisse des Cyber Shadow-Klans enthüllen kann.

The Sims 4: Paranormal Stuff Pack

Übersinnliche Gäste sorgen für Schrecken und Chaos, suchen die verschiedensten Häuser heim, hinterlassen verfluchte Objekte und erschrecken unschuldige Sims fast zu Tode. Nur Du kannst die außer Kontrolle geratenen übernatürlichen Phänomene noch stoppen. Glücklicherweise hast Du Hilfe in Form von Guidry dem Geist, der liebend gern dafür sorgt, seine spukenden Mitbewohner loszuwerden. Räume das Chaos auf und vertreibe die Toten. Wenn Du Deine Aufträge erfolgreich abschließt, winkt eine Karriere als professioneller paranormaler Ermittler! Das Basisspiel The Sims 4 wird zum Spielen benötigt.

The Dark Eye: Chains of Satinav

Stelle Dich Deinem Schicksal! Quälende Alpträume, dunkle Visionen, mysteriöse Todesfälle – seit das Königreich Andergast von einer Krähenplage heimgesucht wird, findet das abergläubische Volk keine Ruhe. Ausgerechnet jetzt erwartet König Efferdan hochrangige Würdenträger aus dem benachbarten Nostria, um die jahrelange Fehde zwischen den beiden Ländern zu beenden und den dauerhaften Frieden zu sichern – spiele die kostenlose Demo schon heute!

The Medium

Xbox Game Pass, Xbox Series X|S Optimized – Im Xbox Game Pass ab dem ersten Tag verfügbar! In The Medium löst Du ein dunkles Geheimnis, das sich nur durch ein Medium entschlüsseln lässt. Du findest Dich in einem verlassenen Hotel-Ressort wieder, wo Du mithilfe Deiner übernatürlichen Fähigkeiten zutiefst beunruhigende Geheimnisse aufdeckst. Dabei tauchst Du in zwei unterschiedliche Welten ein, in denen ungelöste Rätsel und unheimliche Gespenster auf Dich warten.

TOHU

Erlebe ein brandneues Abenteuerspiel in einer Welt bizarrer, wunderbarer Fischplaneten. Erkunde wunderschöne Umgebungen und löse ausgefeilte Rätsel, um die Wahrheit über ein geheimnisvolles kleines Mädchen und Cubus, ihr mechanisches Alter Ego, herauszufinden.

Yakuza 3 Remastered

Xbox Game Pass – Um ihrer blutigen Vergangenheit zu entkommen, verlassen Kazuma Kiryu und seine Adoptivtochter Haruka Sawamura die gefährlichen Straßen Kamurochos und ziehen auf die Insel Okinawa, um dort das Waisenhaus Morning Glory zu leiten. Doch Kiryu wird weiterhin von Schwierigkeiten verfolgt und so wird das Waisenhaus schon bald in einen tödlichen Konflikt verwickelt. Kann Kiryu das Waisenhaus retten und seine Vergangenheit endlich hinter sich lassen?

Yakuza 5 Remastered

Xbox Game Pass – Kazuma Kiryus ruhiges neues Leben als Taxifahrer findet ein abruptes Ende, als der Friede zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz zusammenbricht. Wieder einmal muss der Drache von Dojima mit seiner Vergangenheit abrechnen und in die kriminelle Unterwelt eintauchen, um jene zu schützen, die ihm wichtig sind. Folge Kiryu und seinen Verbündeten in fünf Städten und verhindere einen gefährlichen Bandenkrieg.

Bonkies

In diesem tierisch verrückten Couch-Koop steppt der Affe! Versammle Deine Freunde, schnapp Dir Deinen Roboterarm und Deinen bananenbetriebenen Raketenrucksack und errichte im ganzen Kosmos wackelige Gebäude zu Ehren der Affenschaft!

Another Dawn

Ein ruhiger Urlaub auf einer tropischen Insel wird plötzlich zu Deinem schlimmsten Albtraum, als eine rücksichtslose kriminelle Vereinigung Deine Familie entführt. Kämpfe gegen Hunger, Durst, skrupellose Söldner und wilde Kreaturen, um am Leben zu bleiben und Deine Liebsten zu retten!

Dead Cells: Fatal Falls (DLC) – January 26

Nimm in diesem DLC zu Dead Cells zwei neue Levels und einen neuen Boss in Angriff! Entrinne neuen Fallen und Gegnern und erfahre mehr über die Geschichte der Insel. Die neuen Inhalte verleihen dem Mittelteil des Spiels noch mehr Komplexität und bringen zusätzliche Abwechslung in Deine Spieldurchläufe.

The Dark Eye: Memoria

Zwei Handlungen, zwei Helden, ein großes Abenteuer: In Memoria begleitest Du Sadja, eine südländische Prinzessin auf der Suche nach Abenteuern, und Geron, einen Vogelfänger, der seine Freundin von einem schrecklichen Fluch befreien will. Begib Dich auf eine Zeitreise durch ein grafisch opulentes Aventurien, der Welt von Das Schwarze Auge. Spiele die kostenlose Demo schon heute!

Hyposphere: Rebirth

Eine listige künstliche Intelligenz hat zusammen mit einem cleveren Virus jeden Computer der Welt übernommen! Es gibt nur eine Chance, sich zu wehren: Bestehe die Tests des digitalen Dämons und verhindere das Ende des modernen Kommunikationszeitalters! Hyposphere ist mit seiner technisierten Ästhetik und dem hammerharten Schwierigkeitsgrad viel mehr als ein klassischer Kugel-Plattformer.

Golden Force

Muscle Island war ein friedlicher, paradiesischer Ort – bevor der Demon King seine Klauen nach dem Eiland ausstreckte. Der dunkle Machthaber hat seine Armee positioniert und terrorisiert mithilfe seiner finsteren Generäle die wehrlose Bevölkerung. Als die Händler der Golden Force die letzten Goldmünzen ihres Urlaubs in der Taverne verprassen, erhalten sie einen neuen Auftrag: Besiegt den dämonischen Tyrannen und erobert den Berg des Goldes von ihm zurück!

Olija

Erkunde eine geheimnisvolle, handgezeichnete Welt, die von den Legenden der Seeleute und Fantasien Asiens inspiriert ist. Als Seemann Faraday führst Du eine legendäre Harpune und findest gemeinsam mit anderen Schiffbrüchigen neue Möglichkeiten, Dich durch Kämpfe, durch Rätsel und über Plattformen zu bewegen. Durch abenteuerliche Erkundung, atmosphärische Erzählungen und messerscharfe Kämpfe lernst Du die geheimnisvolle fremde Welt immer besser kennen – inklusive der mysthischen Lady Olija, mit der Faraday nach und nach eine Verbindung aufbaut.

Yakuza 4 Remastered

Xbox Game Pass – Nach einem Mord im Tojo-Clan nimmt eine kleine Untergruppe, bestehend aus Kazuma Kiryu, Masayoshi Tanimura, Shun Akiyama und Taiga Saejima, die Ermittlung auf. Schlüpfe in eine der vier Rollen und enthülle einen verborgenen Kampf um Geld, Macht, Status, Ehre und eine mysteriöse Frau, um die sich alles zu drehen scheint. Die Mächte des Untergrunds schrecken vor nichts zurück, um ihre Geheimnisse zu wahren.

Royal Tower Defense

Die Orks haben die Ressourcen ihres Territoriums erschöpft und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie versuchen, Dein Königreich in ihre schmutzigen Klauen zu kriegen. Es wurden bereits Diplomaten geschickt, doch sie sind nie zurückgekehrt. Sichere Deine Stellungen und wappne Dich für den Angriff der Orks – für Verhandlungen ist es jetzt zu spät.

Gods Will Fall

Seit Jahrtausenden herrschen die Götter über die Menschheit. Sie verlangen blinde Verehrung und wer nicht gehorcht, den erwartet ein qualvoller Tod. Hilf acht keltischen Kriegern, die Menschheit aus ihrem Griff zu befreien. Jeder, der ein Schwert besitzt, wird Dir folgen und gegen die Legionen der Götter kämpfen. Siege und erlebe, wie Legenden entstehen. Versage und sieh zu, wie Leben zu Staub zerfallen.