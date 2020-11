Impostor Factory: "To the Moon 3" verschoben // Neue Projekte

PC Linux MacOS

Impostor Factory, der dritte Teil der To the Moon-Reihe, wird nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Jahr erscheinen. Das teilte Entwickler Kan Gao in einem YouTube-Video mit. Stattdessen soll das Spiel spätestens im Frühling 2021 erscheinen.

Impostor Factory sei aktuell etwa zu 80 Prozent fertiggestellt. Laut Gao kam es aber nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen bei der Entwicklung. Das Team arbeitet aktuell auch an einem noch geheimen Projekt, das jedoch erst nach der Veröffentlichung von Impostor Factory vorgestellt werden soll.

Weiterhin berichtete Gao, dass die Arbeiten an der Verfilmung von To the Moon noch immer im vollen Gange wären. Weitere Details, wie etwa gar einen Release-Termin, könne er jedoch nicht nennen. Zudem kündigte er eine besondere Überraschung zum zehnjährigen Jubiläum des ersten Teils an, der sich im November 2021 jährt. Um was genau es sich dabei handelt, verriet er jedoch nicht.