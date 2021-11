To the Moon - Bestest Memories: Kartenspielumsetzung geplant

andere

Freebird Games haben am 4. November bei Facebook das Projekt To the Moon - Bestest Memories angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Kartenspielversion ihres mittlerweile 10 Jahre alten Adventures To the Moon (zum Test), die in Zusammenarbeit mit Indie-Entwickler Merlandese erstellt werden soll.

Viel ist derzeit noch nicht über die Umsetzung bekannt. Als Inspiration soll das Kartenspiel Lure von Merlandese dienen, welches auf zwei bis fünf Spieler ausgelegt ist und sich um das Anlocken von Tieren dreht. Die Illustrationen auf den Karten sollen vom Freebird Art Team erstellt werden und enthalten Szenen aus der emotional erzählten Spiel-Vorlage.

Der neueste Teil der To the Moon-Reihe, Impostor Factory (zum Jörgspielt), erschien am 30. September 2021.