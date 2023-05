Alternate Universe Playbook: Neue Software der Macher von To The Moon

Figuren aus Cross Code, Celeste & mehr

PC Switch iOS Linux MacOS Android

Teaser Kan Gao, bekannt für To The Moon und seine Sequels, kündigt den Release von Alternate Universe Playbook für den 4. Mai 2023 an.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

To the Moon ab 13,95 € bei Amazon.de kaufen.

Beim neuesten Projekt von Freebird Games handelt es sich nicht um eine ganz neue Geschichte oder eine weitere Episode aus dem erinnerungsmanipulierenden Universum von To The Moon. Das Studio veröffentlicht bald mit Alternate Universe Playbook nicht mal ein Videospiel, vielmehr lässt es sich als Tool zum Erzählen von Geschichten begreifen.

Alternate Universe Playbook soll es mit einem einfachen Drag-and-Drop-Interface einfach machen, Comic-Panels oder Visual-Novel-Szenen zu erstellen. Der visuelle Teil ist dabei kein kleiner Knackpunkt, besonders wenn man nur mit Worten aber nicht mit dem Stift umgehen kann. Das Programm liefert daher eine Bandbreite an Figuren und Hintergründen mit – nicht nur aus To the Moon und seinen Fortsetzungen, durch Kooperation mit anderen Indie-Teams sind auch Figuren und Hintergründe aus Celeste, CrossCode und OneShot enthalten.

Wie Kan Gao nun auf Twitter angekündigte, soll Alternate Universe Playbook diesen Donnerstag, am 4. Mai 2023 erscheinen.