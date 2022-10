Just A To the Moon Series Beach Episode: Neues Kurz-Adventure angekündigt

PC

To the Moon ist in der aktuell über 13-jährigen Geschichte von GamersGlobal nach wie vor der einzige Titel, der nicht mit einer profanen Note bewertet wurde, sondern mit einem Herzen. Auch bei der zweiten Episode Finding Paradise vergab der Tester Jörg Langer bewusst keine Wertung und urteilte unter anderem „Die Story und ihre Vermittlung ist der Star, nicht die Spielmechanik“.

Vor wenigen Tagen kündigte der Entwickler Freebird Games einen weiteren Titel innerhalb des To-the-Moon-Universums an, der die Bezeichung Just A To the Moon Series Beach Episode trägt. Im Gegensatz zu den eingangs genannten Spielen handelt es sich jedoch um keine weitere Episode, sondern eher um eine „Minisode“ wie A Bird Story (im Spiele-Check).

Dementsprechend werden Umfang und Spielzeit des kommenden Adventures vermutlich eher gering ausfallen, was allerdings noch nie die ausschlaggebenden Gründe für die Titel der Serie waren. In der Beschreibung bei Steam heißt es:

Mach dich bereit für ein neues kurzes Abenteuer, denn die SigCorp.-Crew macht sich auf den Weg zu einem Urlaub im Golden Lobster Hotel & Resort, bei dem alle Kosten übernommen werden! Für insgesamt einen Tag, was anscheinend das Maximum ist, was die Firma bereit war zu zahlen. Begleite bekannte Gesichter aus To the Moon, Finding Paradise und Impostor Factory in diesem erzählerischen Abenteuer, das mit Minispielen unterschiedlicher Art, Rätseln und Entspannung gefüllt ist [...].

Erwarten sollen euch außerdem „eine gemütliche Mischung aus Adventure-Elementen und klassischer RPG-Ästhetik“ oder auch „Dialoge, die sich so falsch lesen, aber so richtig anfühlen“. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt, derzeit lautet die Angabe nur „Ende 2022 / Anfang 2023“. Sechs erste Screenshots könnt ihr euch in unserer Galerie zum Spiel anschauen.