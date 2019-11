To The Moon: Teil 3 der Reihe heißt Impostor Factory // Release 2020

PC Linux MacOS

Soeben hat Kan Gao, der kreative Kopf, Komponist und Designer hinter der emotionalen Adventure-Serie To the Moon (im Test) den nächsten Teil der Reihe offiziell angekündigt: Impostor Factory lautet der Titel des neuen Abenteuers des Protagonisten-Duos Dr. Rosalene und Dr Watts, die im Auftrag der Sigmund Corp die Erinnerungen von Klienten verändern, um ihnen auf dem Sterbebett einen letzten Wunsch zu erfüllen. Welcher Auftrag erwartet die Doktoren Rosalene und Watts im nächsten Kapitel von To the Moon? Nähere Details sind noch nicht bekannt, doch laut der Ankündigung wird Impostor Factory "ein durchgeknallter tragikomischer Zeitschleifen-Krimi-Thriller mit mehreren Todesfällen und einer verdächtigen Katze".

To the Moon und der Nachfolger Finding Paradise (im Test) von Kan Gaos Studio Freebird Games sind Adventures im Gewand der altertümlichen RPG-Maker-Engine. Spielmechanisch sind zwischen dem Abklappern von Erinnerungen lediglich kleine Schieberätsel eingestreut. Seine Magie entfaltet die Reihe auf anderer Ebene: Durch die einfühlsam erzählten Geschichten, die untermalt von anrührenden Stücken zum Mitfühlen bewegen und deren Spannungsbogen zum Ende hin mitfiebern lässt. In unseren damaligen Tests verzichteten wir auf Noten und vergaben im Falle von To the Moon sogar das einzige Mal in der GG-Historie ein Herz statt einer Wertung.

Die Ankündigung betont, dass Impostor Factory nicht etwa Episode 3, sondern Episode X der Reihe wird. Wie das neue Abenteuer mit den Vorgängern zusammenhängt, bleibt also vorerst offen. In jedem Fall soll Impostor Factory das Ende der To-the-Moon-Serie markieren. Dennoch sollen auch neue Spieler ohne Erfahrung mit den Vorgängern das Abenteuer genießen können. Impostor Factory soll Ende 2020 für PC, Mac und Linux erscheinen. Unter diesen Zeilen findet ihr zudem den Ankündigungstrailer – der stellt jedoch mehr den Humor der Reihe als Eindrücke zum Abschluss der Saga zur Schau.