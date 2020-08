Impostor Factory: Offizieller Trailer zum neuen To-the-Moon-Teil

PC Linux MacOS

Indie-Entwickler Kan Gao hat den offiziellen Trailer zu seinem neuen Adventure Impostor Factory veröffentlicht. Das rund zweiminütige Video zeigt euch erste Spielszenen aus dem mit dem RPG Maker entworfenen Abenteuer. Darin schlüpft ihr erneut in die Rolle der Wissenschaftler Dr. Watts und Dr. Rosalene, die die Erinnerungen ihrer Klienten verändern, um ihnen auf dem Sterbebett einen letzten Wunsch zu erfüllen. Diesmal geht es unter anderem um den Patienten Quincy, dessen Schicksal offenbar das Ende der Welt heraufbeschwören könnte.

Das von Gao gegründete Entwicklerstudio Freebird Games konnte sich bereits mit seinem Erstlingswerk To the Moon (im Test) im Jahr 2011 einen Namen machen. Auch der Nachfolger Finding Paradise (im Test) konnte 2017 vor allem mit seiner Geschichte an die Stärken des Vorgängers anknüpfen. Impostor Factory, der offiziell dritte Teil der Reihe, soll nach aktuellen Informationen noch Ende 2020 erscheinen.