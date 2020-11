PM: Power Your Dreams: Xbox Series X und Xbox Series S ab sofort verfügbar! (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Die Zukunft des Gaming beginnt heute! In Deutschland wurde der Launch von Xbox Series X und Xbox Series S, den Konsolen der nächsten Generation, bereits mit einer riesigen Online-Party vorgefeiert! Die bildgewaltige Drohnenshow über Köln und eine gelungene Überraschung der Xbox Series X Delivery-Aktion von Otto mit MaulCosplay sind nur einige Highlights, die Fans beim Übergang in die neue Konsolengeneration erleben durften.

Das Klischee stimmt wohl: Deutsche sind überpünktlich. Das Team Xbox bildet da keine Ausnahme und hat bereits einen Tag vor dem offiziellen Launch von Xbox Series X und Xbox Series S in einem fantastischen Livestream voller Highlights gefeiert. Die Aufzeichnung der fantastischen Online-Party findest Du hier:

Mit einer spektakulären Drohnenshow in Köln haben wir den Start der neuen Konsolen nicht nur angemessen zelebriert, wir haben auch das Gaming 4 Everyone-Logo in den Himmel gemalt, um klarzustellen, dass unsere Zukunftsvision des Gaming nicht ohne Inklusion und Diversity möglich ist.

Als weiterer Höhepunkt erwartet dich die Xbox Series X Delivery-Aktion mit Otto, bei der wir drei ahnungslose Fans nicht nur mit ihrer Xbox Series X, sondern auch mit einer bombastischen Inszenierung überrascht haben. Jeder Fan bekam wurde Teil eines Live-Action-Films auf Basis eines Blockbuster-Titels für Xbox Series X|S – darunter Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077 und Gears of War. Die Live-Action Filme werden nach dem Launch von Otto in voller Länge veröffentlicht.

Mit dabei: MaulCosplay, der nicht nur gemeinsam mit den glücklichen Fans spielte, sondern mit seinen Cosplays die Helden der Spiele im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erweckte – Gaming war noch nie so hautnah!

Mit dem Launch von Xbox Series X und Xbox Series S tauchst Du in die nächste Konsolengeneration ein, die so immersiv und kompatibel wie niemals zuvor ist. Der Launch dieser leistungsstarken Konsolen ist der nächste Schritt unserer Vision von einer Zukunft, in der Du als Spieler im Zentrum einer unglaublichen Gaming-Erfahrung stehst.

Xbox Series X, unsere leistungsstarke Konsole der nächsten Generation, befähigt Entwickler dazu, ihre kreativen Visionen zu realisieren und direkt in Dein Wohnzimmer zu bringen. Die Konsole verfügt über eine bisher einzigartige GPU-Leistung von 12 Teraflops und ermöglicht Bildwiederholraten von bis zu 120fps, hardwarebeschleunigtes Direct X Raytracing, Shading mit variabler Rate und Quick Resume. Mit letztgenammtem Feature spielst Du Deine Spiele immer direkt dort weiter, wo Du aufgehört hast – ohne lästige Ladezeiten. Xbox Series X bietet ein neues Niveau an Klangtreue, Schnelligkeit, Präzision und Genauigkeit, das noch nie zuvor auf Xbox erreicht wurde.

Von dieser Technologie, die wir Velocity Architecture nennen, profitieren nicht nur Spiele, die nativ in der Entwicklungsumgebung von Xbox Series X|S entwickelt werden, sondern auch bereits erschienene Top-Titel, die extra optimiert für die Leistung der neuen Konsole sind.

Xbox Series S, die komplett digitale Konsole der nächsten Generation, ist unsere kompakteste Xbox aller Zeiten. Sie wurde designt, um alle Ansprüche an eine Konsole der nächsten Generation zu erfüllen – schnelle Ladezeiten, hohe Bildwiederholraten und die benötigte Performance, um lebendige, detailreiche Welten darzustellen. Xbox Series S ermöglicht somit ein Konsolenerlebnis der nächsten Generation zu einem günstigen Preis.

Xbox Series X ist ab sofort für 499,99Euro/Schweizer Franken(UVP) erhältlich, während Du die Xbox Series S für 299,99Euro/Schweizer Franken(UVP) erwirbst. Besuche den Microsoft Store oder Deinen lokalen Händler für weitere Informationen darüber, wo Du Deine Konsole der nächsten Generation kaufen kannst.

Die Einführung von Xbox-Series X|S läutet eine neue Generation der Konsolenspiele ein, die darauf ausgelegt sind, die Vorteile unserer schnellsten Konsole aller Zeiten voll auszuschöpfen. Wenn Du heute Deine Xbox Series X|S einschaltest, wirst Du von der größten und vielfältigsten Launch-Lineup in der Geschichte von Xbox begrüßt. Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics und Tetris Effect: Connected sind nur einige der mit Spannung erwarteten Spiele der nächsten Generation, die Du bereits ab dem ersten Tag spielst. Xbox Series X|S startet heute mit 32 Spielen in die nächste Generation des Gaming. Und da bereits 20 dieser Spiele Smart Delivery unterstützen, spielst Du immer generationenübergreifend die beste Version Deines Spiels, die für Deine Konsole verfügbar ist.

Bis Ende des Jahres folgen weitere großartige Spiele auf Xbox Series X|S wie etwa Destiny 2: Beyond Light, das am 10. November erscheint und optimiert für Xbox Series X|S ab dem 8. Dezember verfügbar ist. Außerdem erscheinen Call of Duty: Black Ops Cold War am 13. November und Cyberpunk 2077 am 10. Dezember. Und dank Smart Delivery spielst Du diese Spiele in der bestmöglichen Version für Deine Konsole – egal, ob auf Xbox One, Xbox One X oder Xbox Series X. Viele weitere fantastische Spiele befinden sich bereits in der Entwicklung! Die größten Entwickler der Spielebranche, inklusive unserer 23 Xbox Game Studios, arbeiten an einer fantastischen und vielfältigen Spielegeneration, die über Jahre packende Abenteuer auf Deine Konsole bringen wird.

Apropos Top-Titel: Gears 5 ist ab sofort ebenfalls optimiert für Xbox Series X|S verfügbar! Genieße die spannende Welt von Gears jetzt auch mit reduzierten Ladezeiten, 4K HDR Ultra-Grafik auf Xbox Series X, 120fps im Versus Multiplayer, Variable Refresh Rate, Quick Resume und Smart Delivery. Nach dem ursprünglichen Release erschienene Inhalte sind ebenfalls enthalten – wie etwa Marcus Fenix im Kampagnenmodus, Multiplayer-Skins für alle spielbaren Charaktere, neue Achievements und das Kampagnen-DLC Hivebusters, das nächsten Monat erscheint.

Auch Halo: The Master Chief Collection wurde optimiert, weshalb alle enthaltenen Halo Titel ab sofort in 4K bei 120fps verfügbar sind. Mit einem verbesserten Splitscreen, und neuen FOV Slidern erlebst Du das immersivste Halo aller Zeiten. Weitere Features, Updates und neue saisonale Updates für Halo: The Master Chief Collection werden 2021 folgen.

Seit dem Launch hat Forza Horizon 4 bereits über 24 Millionen Spieler begeistert. Dank der Optimierung für Xbox Series X|S erlebst Du Forza ab sofort mit schönerer Grafik und schnellerer Performance – perfekt für eine rasante Fahrt durch das historische Großbritannien. Fahre hunderte der weltbekanntesten Wagen in nativem 4K Ultra HD bei 60fps auf Xbox Series X. Und mit Quick Resume sitzt Du jetzt noch schneller am Steuer. Dank Smart Delivery ist das Update auf die Xbox Series X-Version für alle bisherigen Spieler von Forza Horizon 4 und Mitglieder des Xbox Game Pass kostenlos verfügbar.

Gears Tactics ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass verfügbar. Der rasante, rundenbasierte Strategietitel des Gears of War Franchises wurde ebenfalls optimiert und spielt sich jetzt noch packender bei 60fps und 4K UHD auf Xbox Series X. Verbesserte Texturen, erhöhte Details der Spielwelt, schnellere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay und Ingame-Sequenzen bei wahlweise 30 oder 60fps sorgen für ein noch immersiveres Gears-Abenteuer. Auf Xbox Series S läuft Gears Tactics bei 60fps und 1440p.

Der Xbox Game Pass hat die Art und Weise, wie Menschen Spiele spielen, grundlegend verändert. Und wir werden den Xbox Game Pass als vielseitige Lösung, neue Spiele zu entdecken und gemeinsam mit Familie und Freunden zu spielen, immer weiter ausbauen. Wir wollen, dass Du Deine Spiele bei größtmöglicher Flexibilität auf Konsole, dem PC oder Android Device erlebst. Aber der wohl überzeugendste Vorteil des Xbox Game Pass ist, dass Du mit ihm hochwertige Spiele von First Party-Entwicklern bereits zum Erscheinungstag spielst. Es ist also Deine Entscheidung, ob Du Spiele zum Launch einzeln erwirbst oder direkt in der Spielebibliothek des Xbox Game Pass spielst. Dank dieses Services steht Nutzern von Xbox Series X|S bereits zum Erscheinungstag der Konsolen ein riesiger Spielekatalog zur Verfügung – und all diese Spiele werden jetzt noch schneller geladen und sehen noch atemberaubender aus als je zuvor.

Außerdem erhalten ab sofort alle Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate, die auf Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S spielen, eine kostenlose EA Play-Mitgliedschaft dazu! Ab dem 15. Dezember spielen dann auch Nutzer des Xbox Game Pass für PC auf ihrem Rechner die Spiele des EA Play-Angebots über die EA Desktop App. Um die Freude komplett zu machen, sind außerdem einige dieser Titel dank Cloud Gaming auch auf dem Android Device Deiner Wahl spielbar. Zusätzlich zu der umfassenden Bibliothek des Xbox Game Pass mit über 100 Spielen haben Nutzer einer Ultimate- oder PC-Mitgliedschaft dann auch Zugriff auf 60 von EA’s berühmtesten Spielen. Beispiel gefällig? Stelle Dich den Herausforderungen von Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20,Titanfall 2oder Need for Speed Heat, sowie Titeln der beliebtesten EA-Franchises wieBattlefield,Mass Effect,Skate, undDieSims.

Xbox Series X|S sind die einzigen Konsolen der nächsten Generation, mit denen Du bereits zum Start tausende Spiele aus vier Generationen Xbox spielst. Einige der kultigsten Titel aller Zeiten spielen sich auf der neuen Konsole so gut wie nie zuvor. Wir sind der Auffassung, dass sich auch Spiele der Vergangenheit mühelos und ohne weitere Kosten auf neuen Konsolen spielen lassen sollten. Mehr noch: Wir wollen, dass sie sich besser spielen als jemals zuvor.

Abwärtskompatible Spiele laufen nativ bei voller Performance auf Xbox Series X|S. Dies bedeutet, dass Du alle Titel in ihrer bestmöglichen Qualität spielst – oftmals sogar in einer besseren Qualität als zu ihrem ursprünglichen Launch. Dank verbesserten Texturfiltern, höheren und konstanteren Bildwiederholraten, schnelleren Ladezeiten und Auto HDR-Unterstützung ist das Spielvergnügen größer denn je.

Mit unserer Drohnenshow über den Dächern Kölns endet unsere (virtuelle) Party noch nicht: Heute laden wir Dich dazu ein, gemeinsam mit uns und Fans weltweit zu feiern, zu lachen und zu spielen. Schnapp Dir das Device Deiner Wahl und spiele an der Seite von Team Xbox, Deinen liebsten Content Creatorn und Partnern. Werfe gemeinsam mit uns einen Blick in die Entwicklung der nächsten Top-Spiele, höre die Geschichten ihrer Entwickler und spiele gemeinsam mit ihnen.

Schalte den globalen Livestream am Dienstag, den 10. November ab 20:00 Uhr auf YouTube,Twitch, undFacebook Gaming ein und sei live dabei! Wir freuen uns auf Dich!

Wir freuen uns, gemeinsam mit Dir und Xbox Series X sowie Xbox Series S in die nächste Konsolengeneration zu starten.