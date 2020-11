Mass Effect: Legendary Edition im Frühjahr 2021 // Neues Spiel bestätigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

„Ein Remake der Trilogie inklusive aller DLC [...]. Das wäre ein Traum.“ – so unser User Green Yoshi unter einer News aus dem Januar dieses Jahres, in der wir über die (seit langem anhaltenen) Gerüchte zu einem möglichen Remaster der Mass Effect-Spiele berichteten. Nachdem die Spekulationen in den vergangenen Monaten zunahmen, kündigte Electronic Arts am heutigen 7.11., dem sogenannten „N7-Tag“, die Mass Effect Legendary Edition schließlich offiziell an. Zugleich wurde ein kurzes Teaservideo veröffentlicht, durch das allerdings noch nicht allzu viel preisgegeben wird.

Veröffentlicht werden soll die Legendary Edition von Mass Effect derzeitigen Angaben zufolge im Frühjahr 2021. Neben Versionen für PC, Xbox One und PlayStation 4 werden auch Besitzer von PS5 und Xbox Series X die überarbeiteten Titel dank Aufwärtskompatibilität und mit „zusätzlichen Verbesserungen“ spielen können. Weitere Details dazu sind für die kommenden Monate angekündigt.

Inhaltlich bietet euch die Mass Effect Legendary Edition nicht nur die Einzelspieler-Kampagnen von Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) und Mass Effect 3 (2012) – die beiden Letztgenannten jeweils bewertet mit der Note 9.5 –, sondern auch sämtliche Download-Inhalte sowie Promo-Waffen, -Panzerungen und -Packs. Laut des Unternehmens sind alle Inhalte neu gemastert und optimiert für 4K Ultra HD. Weiter heißt es in diesem Zusammenhang:

Seit vielen Monaten arbeitet unser Team bei BioWare intensiv daran, die Texturen, Shader, Modelle, Effekte und technischen Features von drei riesigen Spielen zu aktualisieren. Unser Ziel dabei war nicht, die Originalspiele neu zu erfinden oder zu überdenken, sondern das Erlebnis zu modernisieren, damit Fans und neue Spieler die ursprüngliche Arbeit in optimaler Präsentation erleben können. Es war unglaublich, wie die Abenteuer von Commander Shepard mit super-scharfer Auflösung, höherer Framerate und wunderschönen visuellen Verbesserungen zu neuem Leben erwachten. Als Spieleentwickler hoffen wir immer, dass unsere Spiele ihre ursprünglichen Plattformen überdauern. Das Remastern der Trilogie bedeutet, dass die Früchte eines Jahrzehnts unserer Arbeit weiterleben und dabei besser und klarer zum Vorschein kommen als je zuvor.

Für jene unter euch, die Fans der Mass-Effect-Reihe sind, mit den kommenden Remaster-Fassungen jedoch eher weniger anfangen können, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Mit „einem Team aus Veteranen“ arbeitet Bioware am „nächsten Kapitel im Mass-Effect-Universum“, wodurch ebenfalls entsprechende Gerüchte bestätigt wurden. Da sich das Vorhaben noch im Anfangsstadium befindet, können derzeit noch keine Einzelheiten genannt werden.