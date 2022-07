Mass Effect 5: Autorin von Deus Ex und Guardians of the Galaxy wird Senior Narrative Director

PC XOne Xbox X PS4 PS5

So richtig viel ist zu Mass Effect 5 noch nicht bekannt. Allerdings dürft ihr euch als Fans gut geschriebener Rollenspiele über einen Zugang im Entwicklungsteam freuen: Wie Michael Gamble, Project Director bei Bioware, via Twitter verkündete, wird Mary DeMarle als Senior Narrative Director eingesetzt werden. Wenn euch die Autorin nichts sagt, dann vielleicht ein paar der Werke, an denen sie als Schreiberin beteiligt war: Deus Ex, Guardians of the Galaxy und diverse Myst-Teile.