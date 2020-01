Mass Effect: Bioware sorgt mit einem Tweet für Aufregung bei den Fans

PC 360 XOne PS3

Mass Effect ab 15,43 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Bioware sorgt aktuell auf Twitter für helle Aufregung in der Community. So hat das Studio überraschend nach langer Zeit einen Tweet zum ersten Mass Effect (im User-Artikel) abgesetzt, der einen kurzen Clip mit dem einleitenden Text aus dem Spiel und der bekannten Melodie aus dem offiziellen Soundtrack präsentiert. Zwar haben die Macher nichts weiter dazu geschrieben, unter dem Tweet wird allerdings bereits rege spekuliert, denn einige der Fans interpretieren die Nachricht als einen Hinweis auf ein mögliches Remaster oder ein Remake.

Die Spieler fordern schon seit langem von Bioware, die alte Trilogie rund um den Commander Shepard neu aufzulegen und im modernen Gewand wieder zu veröffentlichen. Ob der Entwickler mit dem Tweet tatsächlich etwas Konkretes anteasert, oder nur die Fans trollt, ist unklar. Möglicherweise bereitet das Studio auch die Ankündigung eines komplett neuen Mass-Effect-Spiels vor. Nach den eher durchschnittlichen Reaktionen auf Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0) liegt das Franchise zwar auf Eis, in der Vergangenheit betonte das Studio jedoch immer wieder, dass die Marke nicht tot sei und dass es noch viele Geschichten zu erzählen gäbe. Mit dem Release der neuen Konsolen von Sony und Microsoft in diesem Jahr wäre die Ankündigung der Entwicklung eines neuen Mass Effect sicher nicht uninteressant. Man kann gespannt sein, ob Bioware in den kommenden Wochen irgendwas dazu verkündet.