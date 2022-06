Amazon Prime Day: 30 kostenlose Spiele mit Mass Effect LE und Grid Legends

PC

Amazon hat für den 12. und 13. Juli die diesjährigen Prime Days angekündigt, an denen der Online-Versandhändler Prime-Mitglieder wieder mit zahlreichen Rabatten locken wird. Im Rahmen der Schnäppchen-Aktion gibt es diesmal auch ein erweitertes Angebot mit über 30 kostenlosen PC-Spielen für alle Prime-Gaming-Nutzer. Prime-Abonnenten erhalten dabei jeden Monat eine Auswahl an Downloadtiteln, die ihr über die entsprechende Windows-App herunterladen oder via Key bei einem Online-Store wie Origin einlösen könnt.

Zu den Highlights der Aktion zählen Mass Effect - Legendary Edition (im Test, Note: 9.0), Grid Legends (im Test, Note: 7.0), Need for Speed - Heat (im Test, Note: 7.5), Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy, Star Wars - Jedi Knight 2 - Jedi Outcast und Star Wars - Republic Commando.

Bereits im Vorfeld der Prime Days könnt ihr euch ab 21. Juni mehr als 25 Indie-Spiele kostenlos sichern, darunter einige zuvor angebotene Titel sowie Erstveröffentlichungen auf Prime Gaming: