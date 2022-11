Mass Effect 5: Keine neuen Infos am N7-Day // Neues Concept-Art

PC XOne Xbox X PS4 PS5

An dem erst kürzlich vergangenen N7-Day des Spieleentwicklers Bioware, welcher jedes Jahr am 7. November stattfindet, gab es leider nur sehr spärliche Infos zu dem kommenden Mass Effect 5.

So befindet sich das Spiel in einer stetigen Entwicklung, aber immer noch in der Vorproduktion, so dass mit einer Veröffentlichung frühestens im nächsten Jahr gerechnet werden kann. Das Entwicklerteam besteht dabei aus neuen Talenten als auch Veteranen, die bereits an alten Mass Effect-Spielen mitgearbeitet haben. Es wurden namentlich genannt:

Mike Gamble (Projekt Director)

(Projekt Director) Danielle Enns (Senior Development Director)

(Senior Development Director) Mary de Marle (Senior Narrative Director)

(Senior Narrative Director) Parrish Ley (Franchise Creative Director)

Darüber hinaus hat Bioware ein neues Concept-Art-Bild veröffentlicht, dass sich auf den zweiten Blick gar nicht als neu herausstellt, da es in leicht abgewandelter Form bereits im Jahr 2020 als Artwork von Bioware präsentiert wurde, siehe Twitter-Eintrag.