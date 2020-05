Kojima: Nächstes Projekt dank Erfolg von Death Stranding gesichert

Ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung kannruhigen Gewissens mitteilen, dass im Test, Note 8.5 ) ein finanzieller Erfolg war. „Wir haben den Betrag, den wir für einen Gewinn brauchten, übertroffen“, sagte Kojima in einem Interview mit Livedoor News. Es sei nun ausreichend Geld erwirtschaftet worden, so dass die Finanzierung des nächsten Spiels gesichert sei. Wie üblich kann oder will sich der Japaner aber nicht näher dazu äußern. Man befinde sich noch in der Planungsphase für mehrere Projekte. Dass es sich dabei umoderhandeln könne, deren Rechte Kojima Productions derzeit nicht besitzt, wies er als völlig falsch zurück.

Allerdings gab Kojima zu, dass er aufgrund einer kürzlich gescheiterten Realisierung eines Projekts sehr enttäuscht ist. „So etwas passiert in dieser Branche oft.“ Als nächstes steht ohnehin die um einen Monat auf den 14. Juli 2020 verschobene Veröffentlichung von Death Stranding für den PC auf Steam und im Epic Games Store an. Gut möglich, dass sich dessen Schöpfer auch hierzu bald über erfolgreiche Verkäufe freuen darf.