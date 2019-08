GC19: Death Stranding angeschaut, rein gar nichts zum Spiel erfahren

PS4

Nach allem, was Hideo Kojima bislang zu seinem neuen Spiel gezeigt hatte, wusste man nicht, worum es geht und was man macht. Bei der Präsentation mit dem Großmeister erhofften wir uns mehr Infos.

Es ist ein Action-Adventure und natürlich total anders als alles bislang Dagewesene. So ähnlich umschreibtsein neues Abenteuerbei der Präsentation auf der gamescom 2019. Ich sitze zwei Plätze neben ihm in der einzigen Vorstellung auf der Messe, der er persönlich beiwohnt. Aber lieber wäre mir gewesen, man hätte mehr zum eigentlichen Spiel erfahren.Denn Sony hat bislang fast ausnahmslos Material aus Zwischensequenzen gezeigt, und praktisch genau so lief es auch während der von mir besuchten Präsentation, der ersten am ersten Messetag. Zusätzlich zu den cineastischen Clips, in denenund andere bekannte Schauspieler zu sehen waren, gab es letztlich bloß eine weitere Sequenz, die mehr über die Story verrät.Nun, verraten trifft es nicht ganz. Die UCA, die United Cities of America sollen mithilfe von Sam (der von Reedus gespielten Hauptfigur) wiederhergestellt werden. Es ist die Rede von Edge Knot City, von den Homo Demens, einer nicht mehr ganz so menschlichen Separatisten-Organisation, die genau das verhindern will. Aber echte Rückschlüsse ziehen oder wirklich sagen, worum es nun eigentlich geht, was passiert ist und was es mit den Kindern in den Kapseln auf sich hat? Ich habe auch nach der Vorführung nicht die geringste Ahnung! Klar scheint, dass man in den gesamten USA, Verzeihung, UCA unterwegs sein wird, um so genannte Chiral-Knoten zu reaktivieren. Ansonsten? Wird geballert? Wird geschlichen? Gibt es interaktive Dialoge mit NPCs? Weiß ich nicht. Auf der Tokyo Game Show will Kojima wohl etwas mehr verraten.Immerhin: Pinkeln kann man, aber nein, man wird nicht alles zu sehen bekommen. Wenn einer irgendwo in der echten Welt Wasser lässt, dann schaut man weg. In Death Stranding will man hinschauen, aber der gute Sam unterbindet dies durch eine Körperdrehung, als wenn er wüsste, dass wir da sind. Ach, Moment, das wisst ihr ja bereits, wenn ihr die Eröffnungsshow der Gamescom gesehen habt. Tja, tut mir leid. Ich weiß auch nach der Präsentation nicht wirklich mehr als ihr und könnte ansonsten bloß spekulieren. Eins aber weiß ich: Hideo Kojima konnte ich heute sein Alter ansehen, anders als bei meiner ersten Kurzbegegnungen auf der gamescom vor fünf Jahren.Was Death Stranding angeht? Angesichts der Story-Lastigkeit von Kojimas Spielen und der äußerst hochwertigen Machart der Zwischensequenzen darf man in diesem Punkt, also bei der Präsentation der Handlung, zuversichtlich sein. Aber spielerisch ist schlichtweg praktisch nichts bekannt und wurde nichts gezeigt, anhand dessen ich eine sinnvolle Einschätzung treffen könnte. Man kann das mysteriös finden. Oder, keine drei Monate vor dem geplanten Release, auch misstrauenserweckend.Autor: Benjamin Braun