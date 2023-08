Death Stranding 2: Wie Kojima die Story wegen der Covid-Pandemie änderte

Bei der offiziellen Ankündigung der Fortsetzung von Death Stranding (im Test, Note 8.0) während der Game Awards 2022 hatte der kreative Kopf Hideo Kojima bereits darüber gesprochen, dass er bereits vor Beginn der Covid-19-Pandemie die ganze Story von Death Stranding 2 zu Papier gebracht, die Geschichte aber infolge der Pandemie aber komplett umgeschrieben habe.

In einem neuen Interview mit der japanischen Website Natalie (übersetzt von VGC) teilte Kojima nun weitere Details dazu, wie die Story unter dem Eindruck der Pandemie verändert wurde:

Als die Pandemie kam, sorgte sie dafür, dass wir das ganze Skript umstrukturierten. In Death Stranding haben wir uns für den Akt des Verbindens stark gemacht. Aber als sich die Pandemie festsetzte, wurden digitale Verbindungen prominenter, etwa Arbeit von Zuhause. Ich erkannte aber auch, dass digitale Verbindungen allein menschliche Bedürfnisse nicht bedfriedigen konnten. Wir sind geborene Entdecker. Aktuell müssen wir mit Abschottung und Spaltung umgehen und die Welt erfährt signifikante Transformationen. Wir können nicht zurück zu unserer Pre-Pandemie-Realität, also mussten wir das Konzept von Verbindung überdenken. In Death Stranding 2 wird sich die Interpretation des Seils [engl. strand] weiterentwickeln. Am Ende des Teaser-Trailers erscheint die Botschaft "Hätten wir uns verbinden sollen? Das ist die Crux dessen, was wir in der Fortsetzung ausdrücken wollen.