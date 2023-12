Death Stranding: Produktionsfirma A24 für die Verfilmung gefunden

PC PS4 PS5 iOS MacOS

Schon längere Zeit ist bekannt, dass der japanische Spielentwickler Hideo Kojima mit seinem Spielestudio Kojima Productions und dem amerikanischen Filmstudio Hammerstone Studios an einer Kinoumsetzung des Action-Adventure-Hits Death Stranding arbeitet.

Neu dabei ist jetzt die amerikanische Produktionsfirma A24, die sich auf Independent-Filme spezialisiert haben und das breite Publikum ansprechen sollen. In ihrer Vita finden sich zahlreiche Filme wie Midsommar, Everything Everywhere All at Once oder The Whale, die dieses Ziel bereits erreicht und zudem zahlreiche Preise eingeheimst haben.

Das Spiel konnte im Jahr 2019 eine Reihe von bekannten Darstellern vorweisen. So spielte Norman Reedus (The Walking Dead) die Rolle eines Kuriers, der in einer postapokalyptischen Welt Waren an isolierte Außenposten lieferte. Weitere Rollen wurden von Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins und Lindsay Wagner übernommen.

Ob einige dieser Schauspieler auch in der Verfilmung zu sehen sein werden, ist jedoch fraglich, da der Film von der Geschichte des Spiels abweichen soll und stattdessen eine andere Geschichte mit neuen Charakteren erzählen soll.