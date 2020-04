Xbox One X: Limitierte Edition im Cyberpunk-2077-Design

PC XOne PS4

Microsoft hat über den offiziellen Xbox-Youtube-Kanal eine limitierte Edition der Xbox-One-X im Cyberpunk 2077-Design vorgestellt. Neben der Konsole mit 1TB-Festplatte in entsprechendem Look wird auch ein besonderer Controller enthalten sein.

Die amerikanische XBox-Seite weist derzeit einen Effekt auf, als ob sie "gehackt" worden sei, und bittet die Kunden, am 21.4. erneut vorbeizuschauen. Eventuell wird die Limited Edition ab diesem Tag dort vorbestellbar sein; ebenso könnte Microsoft dann Preis und Erscheinungsdatum bekanntgeben.

Unklar ist, ob es sich um ein Bundle mit Spiel oder nur die Konsole selbst handeln wird. Der Youtube-Kanal spricht in der Beschreibung des Videos von einem Bundle, im Video selbst wird jedoch nur die Konsole präsentiert. Für eine Version ohne Spiel sprechen die unterschiedlichen Veröffentlichungsdaten: Die Limited Edition der Xbox One X soll bereits im Juni 2020 erhältlich sein, Cyberpunk 2077 erscheint nach aktuellem Stand jedoch erst am 17. September 2020.