Final Fantasy 7 Remake: Fans kritisieren das neue Design des Karfunkels

Mit dem bisher präsentierten Material zum Final Fantasy 7 Remake (im E3- Bericht) konnte Square Enix die meisten Fans überzeugen und die Vorfreude auf den Release des Rollenspiels schüren. Doch jetzt sorgte der Entwickler für viel Unmut unter den Spielern. Grund dafür ist das neue Design des Karfunkels, das mit der zuletzt veröffentlichten Ladung neuer Screenshots enthüllt wurde und dieses macht die Veteranen der Serie alles andere als glücklich.

Auf Twitter hat das Studio viel Spott für die überarbeitete Version des mystischen Wesens geerntet. Mit der länglichen Stirn, viel zu kurzen Ohren und einem seltsam großen Kopf sieht das neue Karfunkel dem alten Design in keinster Weise ähnlich. Einige Fans merken an, dass es an einen Chihuahua erinnere. Auch das Design der Augen, das dem Tierchen ein komisches Äußeres beschert, wird kritisiert. Vergleiche mit den Figuren aus der jüngst gescheiterten Verfilmung des Musicals Cats und diverse Memes könnt ihr unter dem Tweet bewundern. Das ebenfalls überarbeitete Chocobo Chick stößt auch auf wenig Begeisterung und wird in den Tweets wegen dem seltsamen Aussehen belächelt. Alles in allem hat Square Enix hier sein Ziel offenbar verfehlt. Ob die Figuren nochmal überarbeitet werden, bleibt abzuwarten.