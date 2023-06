Final Fantasy 16 Test+

Teaser Der neuste Spross der Traditionsreihe sattelt nicht nur stark auf Action um, sondern mischt in der Story politisches Ränkespiel mit Godzilla-artigen Bombastschlachten – und macht all das mit Bravour!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Final Fantasy 16 ab 99,99 € bei Amazon.de kaufen.

Clive ist fast immer mit seinem Wolf Torgal unterwegs. Dazu begleitet euch meist ein weiteres Party-Mitglied, seltener mehr. So seid ihr oft mit Cid oder Jill unterwegs. Wer wann zur Party stößt und wieder geht, wird von der Geschichte vorgegeben.

Wunderschönes Valisthea

Besonders die Felsformationen und Wälder sind mir grafisch in Erinnerung geblieben, doch auch die klein dimensionierten Örtchen sind ansehnlich gestaltet.

Austänzeln und draufhauen

Wer Hilfs-Items anlegt, blockiert damit nur Platz für anderen Buff-Schmuck.

Anzeige

Eure Begleiter können auf sich selbst aufpassen, sie haben keinen Lebensbalken, auf den ihr achten müsst.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 99,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie Wartezeit hat ein Ende, Square Enix veröffentlicht nun den mit Spannung erwarteten neuesten Hauptteil von– zeitexklusiv für Playstation 5. Anders als in den letzten Serienteilen wie Final Fantasy 15 (im Test ) geht es wieder in eine klassische Fantasy-Welt. Der Kontinent Valisthea mutet also mittelalterlich an und kommt ohne starke Science-Fiction-Anteile oder Sportautos und Handys aus, auch wenn die Artefakte einer gewissen Vorgängerzivilisation ihren Platz in dieser Welt haben.Ihr spielt den Prinzen Clive Rosfield, der anfangs als Leibwache für seinen Bruder Joshua dient. Doch nach einer Katastrophe verliert er Joshua. Da er ein sogenannter Träger ist, also ohne Hilfe von Kristallen Magie wirken kann, wird Clive gebrandmarkt und muss den Eroberern seiner Heimat als Sklave dienen. Nach diesem Prolog befreit der Aufständler Cid unseren Protagonisten, der zudem durch eine Fügung des Schicksals mit seiner Kindheitsfreundin Jill wiedervereint wird. Bei denen handelt es sich um Domini, Menschen, die angeblich von den Mutterkristallen gesegnet wurden und daher die Macht von Espern führen oder sich sogar in die mächtigen Wesen verwandeln können. Das macht sie zu den größten Waffen auf dem Kontinent, dessen Reiche in Territorialkriege verstrickt sind, da durch eine mysteriöse Fäule ganze Landstriche absterben. Manche Domini sind Herrscher in den verschiedenen Reichen, andere werden ebenfalls wie einfache Sklaven gehalten. Cid kämpft dafür, Träger zu befreien und das System zu ändern, doch Clive hat nichts außer einem Rachefeldzug gegen den Mörder seines Bruders im Sinn. Doch das ist nur der Auftakt einer epischen Story, die euch über den ganzen Kontinent führt. 40 Stunden und mehr dürft ihr für die Reise einplanen und das sei direkt gesagt: Es lohnt sich, diese Geschichte zu erleben!In Sachen Grafik ist Final Fantasy 16 ein Brett. Immer wieder erwarten euch fotobuchreife Aussichten und ich kann nicht zählen, wie viele Male ich beim Testen “Boah ist das hübsch” gesagt habe. Doch wie so oft geht die Grafikgüte auf Kosten der Dynamik: Während manche Skripts die Umgebung schön verwüsten, zerstören eure Angriffe nur wenig in den Kulissen. Im Kontrast zur sonstigen Grafikpracht steht auch die steife Mimik der Charaktermodelle außerhalb von Cutscenes.Auch gehört zur ganzen Wahrheit: Final Fantasy 16 bietet zwar die hübschesten Pixel-Wälder, durch die ich je gewandert bin, aber die spielerische Kehrseite ist, dass ich eben nur auf ein, zwei Wegen wandern darf. Es gibt auch offenere Zonen, die vor allem Schauplatz von Nebenquests sind, aber ihr seid oft auf linearen Pfaden unterwegs mit sehr wenig Raum zur Erkundung und ohne Schnickschnack wie Rätsel. Die Creative Business Unit 3 von Square Enix unter Producerkredenzt hier ein astreines Action-RPG. Ihr verbringt viel Zeit damit, wie ein Sturm der Vernichtung über Gegner hereinzubrechen, und das ist fantastisch!Grundlegend habt ihr einen Knopf für Schläge und einen für magische Geschosse. Dazu kommt eine Handvoll weiterer Techniken wie Sprungangriffe (Sprung- und Schlagknopf gleichzeitig drücken). Essenziell ist euer wachsendes Arsenal an Esper-Kräften. Bis zu drei gleichzeitig habt ihr angelegt, die ihr auf Knopfdruck durchschaltet und die jeweils zwei Spezialangriffe mit Cooldown sowie ein besonderes Manöver bieten. Clive beginnt zum Beispiel mit dem Phönix-Spurt-Manöver, eine Art Teleport. Damit setzt ihr nicht nur weggeschleuderten Gegnern weiter nach. Ist ein Feind erledigt, seid ihr so in einem Augenblick schon beim nächsten Klingenfutter, ohne dass der Flow ins Stocken kommt. Besonders später mit einem breiten Arsenal an Esper-Angriffen sind Standard-Feinde meist keine Gegner, sondern Opfer. Ihr könnt dann schließlich sechs Spezialangriffe in kurzer Folge auslösen und der Cooldown beträgt meist moderate Zeitspannen um die zehn Sekunden.Herausfordernder wird es bei den häufig auftauchenden Zwischenbossen und Endgegnern. Blocks gibt es nicht, ihr müsst also auch bei ganzen Angriffsketten im richtigen Moment ausweichen oder – deutlich kniffliger – ihr kontert durch eine Attacke, wenn der Gegner gerade zuschlagen will. Die dicken Brocken folgen dabei einem klaren Rhythmus. Ihr leert zunächst ihre Betäubungsleiste und deckt sie dann mit Bonus-Schaden ein, wenn sie sich nicht wehren können. Dafür revanchieren sie sich oft genug mit der nächsten Kampfphase mit erweiterten Angriffsmustern. Etwas Taktik kommt hier dadurch ins Spiel, dass Esper-Fähigkeiten entweder mehr direkten Schaden oder mehr Betäubungsschaden anrichten und entweder ein Ziel in die Mangel nehmen oder ganze Gruppen in Schach halten. Außerdem gibt es schon eine kurze Taumelphase bei halb geleerter Leiste, in der ihr ebenfalls mehr Schaden anrichtet und eben auch die Betäubungsleiste noch effektiver schrumpfen lasst.Wem das nach zu viel Gamepad-Akrobatik klingt, der vereinfacht sich das Spielgeschehen dynamisch mit Unterstützungs-Items. Die bieten eine Bandbreite an Vereinfachungen, die nur den Nachteil haben, dass sie Accessoire-Slots im Ausrüstungsmenü belegen. Fünf Items habt ihr zur Auswahl. Eines gibt euch eine sehr ausgeprägte Zeitlupe als Hilfestellung beim Ausweichen, es gibt aber auch noch eine stärkere Variante für vollautomatisches Vermeiden von Attacken.Eure Party-Mitglieder kämpfen vollkommen autonom, Ausnahme ist euer Wolf Torgal, der effektiver ist, wenn ihr ihm per Digi-Kreuz Angriff, Luftangriff oder heilendes Heulen befehlt (der Druck links auf dem Kreuz wechselt dagegen zum anderen Modus des Schnell-Menüs mit drei Slots für Items). Mit dem richtigen Anhänger agiert aber auch Torgal komplett eigenständig. Und wenn ihr wollt, lassen sich auch Manöver und ausgerüstete Spezialangriffe automatisch auslösen, dann müsst ihr nur noch den Angriffs-Knopf hämmern. Wählt ihr zu Spielbeginn den Story- statt den Action-Modus, habt ihr direkt die stärksten Hilfsmittel ausgerüstet. Die dynamisch anlegbaren Helfer ersetzen also die klassischen Schwierigkeitsgrade (wobei dann doch ein schwierigerer Final-Fantasy-Modus als New Game Plus freigespielt werden kann).Die Kämpfe von Final Fantasy 16 sind aber vor allem effektvoll und nicht darauf aus, euch besonders ins Schwitzen zu bringen. Sterbt ihr, respawnt ihr automatisch mit komplett aufgefülltem Heiltrank-Vorrat und bei mehrstufigen Story-Bossen wird zum Anfang jeder Phase ein Checkpoint gesetzt.