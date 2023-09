Final Fantasy 7 Rebirth Preview+

Teaser Wir konnten beim ersten Hands-on mit Cloud und Sephiroth im Nibel-Gebirge Monster verprügeln und mit der ganzen fünfköpfigen Party das Umland von Junnon erkunden.

Die Schwert-Manöver von Sephiroth fallen angemessen spektakulär aus.

Als Sephiroth spielen

Vierbeiner Red XIII besitzt einen interessanten Kampfstil, mit Krallenattacken, aber auch wirbelnden Schlagkombos. Wenn ich mich nicht irre, stammt das gleich am Monsterleib aufschlagende Projektil von Aerith. Auch wenn Party-Mitglieder nicht in der aktiven Kampfgruppe sind, können sie also anscheinend vom Seitenrand zumindest ein wenig mitzumischen.

Monsteranalyse in der offenen Zone

Das Umland vun Junon bot eine schöne Aussicht.

Meinung: Hagen Gehritz Ich mochte das Kampfsystem schon in Final Fantasy 7 Remake sehr und die Neuerungen in Rebirth fügen noch ein paar weitere taktische Feinheiten hinzu. Ich war über die neuen Moves auch ganz froh, als ich mich dem Boss am Ende des zweiten Abschnitts stellte, denn der flog sehr gerne durch die Luft und nur Aerith hatte in meiner aktiven Truppe Fernangriffe, viele Team-Attacken trafen den Gegner aber auch in im Flug.



Ansonsten machten die Cutscenes wieder Lust auf mehr und ich hatte bereits viel Freude an den necksichen Sprüchen der Party. Sehr gut finde ich, dass auch die nicht aktiv kämpfenden Partymitglieder sich beim Bereisen der Welt zu Wort melden und auch hinter Cloud herlaufen – nur mit reichlich Sicherheitsabstand.



Allerdings konnte die Grafik nicht durchgehend überzeugen. Die Charaktermodelle und das Art Design sind klasse, aber in der Demo im Qualitäts-Modus schwankte noch die Güte der Texturen. Da ich keine Nebenaufgaben in dem offenen Gebiet spielen konnte, bleibt auch momentan noch die Frage offen, die spaßig die ausfallen werden. Wer anders als ich Minispiele in Final Fantasy 16 vermisst hat, der wird sich außerdem freuen zu hören, dass es in Final Fantasy 7 Rebirth wieder welche geben soll.

Vorläufiges Pro & Contra Echtzeit-mit-Pause-Kampfsystem bietet noch mehr taktische Feinheiten

Schön inszenierte Cutscenes und Spezialangriffe

Tolles Art Design der Landschaften Offene Fragezeichen zum Thema Nebenquests und Aktivitäten in den Zonen Aktuelle Einschätzung Die Demo-Abschnitte boten noch keinen Eindruck zu den Nebenquests oder Aktivitäten in den neuen offenen Zonen, doch die neuen Feinheiten der taktischen Kämpfe wussten zu gefallen. Gut Aktueller Stand Demo-Build

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalwird der zweite von drei geplanten Teilen des Remake-Projekts, das die Geschichte des Klassikersneu erzählt. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Wer Final Fantasy 7 Remake (im Test, Note 8.0 ) gespielt hat, merkte im Laufe der Handlung, dass die Neuauflage sich nicht nur dadurch vom Original unterscheidet, weil sie auf drei Titel aufgeteilt wird. Die Entwickler interpretieren Remake durchaus wörtlich, deswegen gab es schon im ersten Teil einige Abweichungen von den bekannten Ereignissen.Jedenfalls setzt Rebirth am 29. Februar 2023 (zunächst zeitexklusiv auf PS5) da an, wo der Vorgänger aufhörte: Cloud und Co. haben nach einer gewissen Wendung die Stadt Midgar hinter sich gelassen. Square Enix lud GamersGlobal nun zum allerersten Anspiel-Termin ein. Die Demo-Version bot dabei zwei Abschnitte aus verschiedenen Punkten der Geschichte.Der erste Abschnitt der Demo-Version behandelte einen Rückblick, in dem Cloud und Sephiroth als Truppen von SOLDAT gemeinsam eine Mission in Nibelheim erfüllen, während eine jüngere Tifa sie durch die Gegend führt. Der Abschnitt entsprach grundlegend dem Spielablauf von Final Fantasy 7 Remake: Das Gebiet war linear, abseits des Weges gab es aber ein paar Schätze zu entdecken. Genauer gesagt stieß ich häufig auf Materia. Das Materia-System funktioniert nach wie vor gut und motivierte direkt zu Überlegungen, welche Fähigkeiten ich damit für Cloud freischalte und welche Synergien ich durch verbundene benachbarte Sockel nutzen könnte.Das Kampfsystem mit Standard-Angriffen in Echtzeit und stark verlangsamten Taktik-Modus für Magie, Gegenstände und Co gefiel mir direkt wieder, nachdem ich meine Reflexe aus Final Fantasy 16 (im Test ) abschüttelte und nicht mehr ständig versuchte, auszuweichen, sondern vielmehr den Schaden mit Abwehrhaltung minimierte. Dazu konnte ich per Schnellwahl im Taktik-Modus mit den Party-Mitgliedern, die ich gerade nicht steuere, Aktionen auslösen oder eben schnell die aktiv gesteurte Figur wechseln. Das Besondere in diesem Abschnitt war natürlich, dass ich auch mit Sephiroth spielen konnte, der mit seinem ultralangen Schwert angemessen mächtige Spezialangriffe zündete.Beim Kampf gegen den Boss am Ende des Gebiets musste ich einen neuen Move einsetzen: Zur Active-Time-Battle-Leiste für Magie und andere Aktionen und der Leiste für Limit-Angriffe gesellt sich noch eine dritte, sich langsam auffüllende Anzeige, die für Synchro-Attacken verwendet wird. Bei diesen Moves kombinieren zwei Party-Mitglieder ihre Kräfte. Im Duo mit Sephiroth wurde das garniert mit Fanservice: Seine wallende Haarpracht wurde in Zeitlupe zelebriert.Im zweiten Spielabschnitt im Umland von Junon war meine Party deutlich größer: Ich zog mit Tifa, Aerith, Barret und Red XIII durch das Land. Zwei der Begleiter kämpfen aktiv neben Cloud. Ihr könnt aber im Gruppen-Menü drei Party-Konstellationen (je Cloud plus zwei weitere Kämpfer) festlegen und außerhalb von Gefechten auf Knopfdruck zwischen diesen wechseln. Das bedeutet auch, dass es viele mögliche Synchro-Fertigkeiten zu entdecken gibt – die obendrein Sondereffekte auslösen: Zum Beispiel füllt sie die Limit-Leiste der Angreifer-Duos stärker oder die Zeit wird verlängert, in der Gegner wehrlos am Boden liegen, nachdem ihre Schockleiste durch Angriffe gefüllt wurde. Daneben gibt es noch mit den Synchro-Aktionen eine schwächere Variante von Team-Angriffen, die aus der Abwehrhaltung heraus ausgelöst werden. Aber nicht nur die neuen Synchro-Moves boten mehr Optionen im Kampf, allgemein bot jedes Parytmitglied einzigartige Echtzeit-Angriffe und ein halbes Dutzend möglicher Aktionen, von denen viele ebenfalls exklusiv einem Party-Mitglied zur Verfügung standen, etwa die Buff-Zustände, die Tifas Martial-Arts-Kampfstil noch effektiver machen.Bot Final Fantasy 7 Remake abseits einiger Hubs nur lineare Levels, war ich im zweiten Demo-Teil in einem offernen Weltabschnitt unterwegs, der einen Tick größer wirkte als die entsprechenden Gebiete in Final Fantasy 16. Hier konnte ich mich auf den Rücken meines Chocobos schwingen, was dann auch der Rest der Party tat – inklusive Red XIII, ein herrlicher visueller Gag! In einer Siedlung konnte ich im Stall auch die kosmetische Ausrüstung meines Reittiers ändern.Nebenquests bot die Demo nicht, ich konnte stattdessen Schnellreisepunkte freischalten und einen Typ von Open-World-Aktivität ausprobieren: Der Kompass führte mich zu stärkeren Varianten von Gegnern, die von der Party im Kampf analysiert wurden. In diesen Kämpfen galt es dann auch besondere Bedingungen zu erfüllen, um Punkte zu sammeln, die sich in der Vollversion gegen bestimmte Vorteile eintauschen lassen werden. Diese Herausforderungen wie “löse den Schockzustand aus” sind eine nette Art, um die Auseinandersetzung mit den Schwächen und Immunitäten der Feinde anzuregen, um im Gefecht taktischer vorzugehen. Gelingt es nicht, alle Vorgaben zu erfüllen, kann der Kampf über einen Interaktionspunkt wiederholt werdenAutor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)