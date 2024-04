Final Fantasy 7 Remake: Abschluss der Trilogie soll in drei Jahren fertig werden

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Final Fantasy 7 Rebirth ab 65,95 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem im Februar diesen Jahres Final Fantasy 7 Rebirth (im Test) erschienen ist, stellt sich für Fans die Frage, wie lange sie auf den Abschluss der Remake-Trilogie von Final Fantasy 7 warten müssen.

Neue Infos zu den Plänen des Entwicklungsteams Creative Business Unit I bei Square Enix kommen von der X/Twitter-Userin Audrey. Sie übersetzte Passagen aus dem Making-of-Buch "Final Fantasy 7 Rebirth Ultimania", das bereits in Japan erhältlich ist.

Demnach würde laut Tetsuya Nomura, einem der Game Director der Remake-Spiele, die Aufnahmen der Dialoge schon bald starten, da der Hauptplot bereits vollständig geschrieben sei. Producer Yoshinori Kitase beschrieb, dass die Arbeiten an Rebirth sehr effizient abliefen, da die Zusammensetzung des Teams dieselbe war wie bei Final Fantasy 7 Remake. Da ein Jahr in die Arbeit am DLC Final Fantasy 7 Remake: Intergrade floss, sei Rebirth selbst tatsächlich in nur drei Jahren entwickelt worden – eine kurze Zeit für heutige AAA-Produktionen. Da auch für den dritten Streich im Remake-Projekt das Team dasselbe bleibt, hofft Kitase daher, den Nachfolger ähnlich schnell entwickeln zu können.