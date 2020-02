Wasteland 3: Collector's Edition für Fig-Backer vorgestellt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im neuesten Fig-Update zu Wasteland 3 (im GC-Angespielt)hat InXile die Inhalte der Collector's Edition vorgestellt. Diese soll "so exklusiv wie möglich" bleiben und ist daher nicht mehr bestellbar. Lediglich Backer der Fig-Kampagne, die seinerzeit mindestens 105 US-Dollar (95 US-Dollar als Early Bird Tier) investiert haben, bekommen die besondere Edition.

Das Highlight der Collector's Edition ist der rund 20 Zentimeter große, handbemalte Scorpitron, der in drei Teilen geliefert wird und nach Zusammenbau auf einer stabilen Basis steht. Darüber hinaus erhalten die qualifizierten Backer folgendes:

Außenhülle und Innenvitrine mit magnetischem Tri-Panel-Gehäuse und Diorama-Display

Metallener Schlüsselanhänger in Form eines Rangersterns

8 Gigabyte USB-Stick als Kassetten-Attrape, der den Soundtrack und das Handbuch enthält

Erkennungsmarken von General Vargas

Art Book (physisch)

Survival Guide (physisch)

Stoffkarte von Colorado

Eine physische Version des Spiels liefert InXile nicht. Man habe sich dagegen entschieden, um mehr Geld in die übrigen Inhalte und die Verpackung investieren zu können. Somit erhalten Besitzer der CE einen digitalen Key für die Plattform ihrer Wahl (Steam/GOG/Xbox One/PS4). Wasteland 3 erscheint am 19. Mai 2020. InXile ist bestrebt, die Pakete mit den Collector's Editions so zeitnah wie möglich zum Releasedatum auszuliefern.