GC19: Ich wünschte es wäre Frühling, und Wasteland 3 käme raus

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wasteland 3 gehört zu den Titeln, auf die sich Ranger Jörg mit am meisten freut. Insoweit waren Vorfreude (und Anspannung) groß vor dem Anspiel-Termin auf der Gamescom.

Die größte Enttäuschung meines einstündigen Anspieltermins (ich war schneller mit der Demo durch, übrigens) bei Wasteland 3: Das Rumfahren im eigenen Panzer-Monstertruck sieht zwar richtig gut aus, hat aber spielerisch einen Nutzwert nahe null. Dieser Modus ersetzt quasi die Weltkarte, und darauf fahre ich von Ort zu Ort, von Encounter zu Encounter. Zwischendrin aussteigen ist nicht, Kämpfe gibt es nicht, allerdings wird man wohl bestimmte Bereiche erst befahren können, wenn man entsprechend (etwa mit Anti-Strahlungspanzerung) ausgerüstet ist. Schade, hatte mir davon irgendwie mehr versprochen!

Ansonsten wird Wasteland 3 klasse, das stelle ich hiermit dokumenten- und rechtssicher fest. Also wenn die Demo irgendwas mit dem fertigen Spiel zu tun hat, wovon ich natürlich ausgehe. Denn geboten wird wieder dieselbe Mischung aus schwarzem Humor, flüssig spielbaren, mittelkomplexen Rundentaktik-Schlachten und mittelkomplexem RPG-System samt Erkundung. Dabei wurde einiges getweakt, so sollen die Attribute und Fähigkeiten nun besser balanciert sein, und die Kämpfe noch mehr dem Ursache-Wirkung-Prinzip folgen — was ich in Sachen Flammenwerfer, explodierende Giftfallen und Co. im Prinzip auch bestätigen kann.

In der Demoversion geht es darum, dass der Sohn von Patriarch Buchanan, Victory (oder kurz: Vic) durchgedreht ist. Ich soll ihn — lebend — zurückbringen. Dummerewise hat der gute Vic einige Ranger-Kollegen von mir gekidnappt und in den ehemaligen Ski-Urlaubsort Aspen gebracht. Also fahre ich auf der speziell für die Gamescom zurechtgestutzten Weltkarte hin (wie gesagt: optisch top, spielerisch ein Flop) und lasse mein Viererteam aussteigen.

Es folgen drei verknüpfte Maps, in denen ich zunächst das Äußere des Ressorts feindfrei schießen muss — netterweise mit Hilfe von Kodiak, meinem riesigen Panzer-Monstertruck. Der fährt über etliche Hindernisse sowie Gegner einfach drüber oder sorgt mit seiner Strahlenwaffe für Ordnung. Außerdem steuere ich meine vier Helden im üblichen Xcom-Stil in Deckung und lasse sie schießen. Piece of Cake! Ein Generator ist ebenfalls schnell angeworfen, sodass ich über die Brücke in die eigentliche Festung von Vic Buchanan gelange.

Dort habe ich dann zwei Wege: einen kämpferischen oder einen rätselbasierten. Ich wähle letzteren und muss einige einfache Aufgabenstellungen der Sorte „Druckplatte mit Charakter 1 besetzt halten, damit Charakter 2 einen Schalter umlegen kann“ lösen. Oder ich kann eine Serie von „Menschen-Schreddern“ entweder mit einem eigenen Charaker lahmlegen (autsch!), oder einen sowieso sterbenden hineinwerfen. Auch gegen zwei Bären kämpfe ich und kann danach, dank Fähigkeit eines meiner Helden, deren Junges für den Kampf anwerben. Steuern kann ich den Bären-Sprössling nicht, aber er lenkt wunderbar die Gegner ab.

Die Kämpfe spielen sich sehr ähnlich zu Wasteland 2, neu scheinen mir einige Fähigkeiten wie der Zielschuss zu sein, bei dem ich in einer Art schematischen Nahansicht des anvisierten Gegners bestimmen kann, ob ich auf den Torso, die Beine oder den Kopf schieße (komischerweise gelang mir jeder einzelne Kopfschuss...). Die Präsentation ist grundsätzlich gut und wartet mit beeindruckendem Schneegestöber auf. Allerdings sieht nicht jede Cutscene so akzeptabel aus wie der Dialog mit Vic; das Spiel setzt gerne auch auf rangezoomte Spielgrafik, und das ist dann teils etwas gruselig.

Auf der dritten Map kommt es zu einer größeren Ballerlei gegen zahlreiche Feinde, die unter anderem mit Flammenwerfer auf mein Quartett schießen oder Brandbomben werfen (vielleicht ist auch ein Ölfass explodiert). Ich bin ständig am Heilen, aber auch wenn Charaktere sterben, ist das nicht schlimm: So lange nach Kampfende (wenn das Spiel wieder in den Echtzeitmodus schaltet) mindestens einer überlebt, kann der die anderen durch einfaches Anklicken wiederbeleben; geheilt werden müssen sie danach aber immer noch per Medpack.

Schließlich stehe ich vor Vic, einem blauhaarigen, offensichtlich durchgeknallten Vollpfosten. Ich muss ihn jetzt überzeugen, friedlich mit mir zu kommen, was mir dummerweise misslingt. Am Ende ist die Mission gewonnen, aber Vic tot — wie ich das wohl seinem mächtigen Vater erkläre?

Den anwesenden Designern (sowie InXile-Chef Brian Fargo) entlockte ich noch einige weitere Infos und Aussagen, etwa den Schwur, dass man im Spiel wirklich richtig böse Sachen machen könne, oder das Durchspielen dadurch unmöglich zu machen. Für die Musik ist wohl dieselbe Komponistin zuständig, die sonst Soundtracks für Quentin-Tarantino-Filme macht — in der Demo lief vor allem aber eine Country-Ode ans ach-so-tolle Amerika. Eine Folge des Umstands, dass die „Preppers“ (die es ja wirklich gibt) ihre Katastrophe bekommen haben und nun an der Macht sind. Entsprechend patriotisch und religiös sind sie drauf.

Eine halbe Million Wörter seien im Spiel drin (ich spielte auf Englisch mit guten deutschen Untertiteln), die Spielzeit betrage mindestens 50 Stunden. Im Frühling 2020 wird es soweit sein, für PC und Xbox (und auch im Game Pass).