Wasteland 3: Story-DLC "Battle of Steeltown" bringt neue Kampftaktiken

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 3.6.2021 will InXile zu ihrem beliebtem RPG Wasteland 3 (im Test mit Note 9.0, im Jörgspielt) den Story-DLC Battle of Steeltown veröffentlichen. Darin geht es um einen im Südwesten Colorados gelegenen Fabrikkomplex, in dem Lkws, Waffen, Rüstungen und Roboter für den Patriarchen hergestellt werden. Aus irgendeinem Grund bleiben plötzlich die Lieferungen aus, die Ranger wollen sich die Sache ansehen. Es stellt sich heraus, dass ein handfester Arbeiteraufstand auszubrechen droht – ob die Ranger diesen niederschlagen und Steeltowns Anführerin Abigail Markham helfen oder nicht, entscheidet natürlich der Spieler. Und auch, ob er den DLC allein oder im Koop-Modus angeht.

Neben neuen (Roboter-) Gegnern soll es auch im taktischen Kampf neue Mechaniken geben, darunter sich addierende Statuseffekte, Elementarschilde und "Telegraphenangriffe". Obendrauf kommen Ergänzungen bei Waffen, Rüstungen und Spielwelt-Begegnungen, die auch das Basisspiel erweitern.

Battle of Steeltown ergänzt die Story des Hauptspiels und kann jederzeit angegangen werden; je nachdem, auf welchem Level eure Ranger bereits sind, werden die Gegnerstärke und der Loot skaliert. Außerdem soll man in dem DLC auch auf Charaktere erneut treffen, die einem schon im Hauptspiel begegnet sind. Untermalt werden soll das ganze von neuer "Post-Apo-Musik", ließ Game Director David Rogers wissen.