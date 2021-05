Wasteland 3: Patch "Appetite for Construction" erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

inXile Entertainment hat unter dem Titel "Appetite for Construction" das Update mit der Versionsnummer 1.4.0 für das Party-RPG Wasteland 3 (Testnote 9.0) veröffentlicht.

Die beiden größten Änderungen betreffen das Crafting sowie die tierischen Begleiter. Für letztere steht euch ab sofort ein Zwinger direkt außerhalb des Ranger Headquarters zur Verfügung. Unterwegs entlassene oder verstorbene Tiergefährten können nun im Zwinger wieder aufgenommen oder dauerhaft in die Wildnis entlassen werden. Zusätzlich beinhalten die Charakter-Porträts nun auch ein Icon, wenn ein tierischer Begleiter den Ranger unterstützt.

Im Bereich des Crafting erstellt ihr euch nun selbst neue Mods, Waffen und Ausrüstungsgegenstände direkt aus dem Inventarscreen heraus. Hierfür ist kein spezieller Skill, sondern nur das passende Rezept erforderlich. Diese könnt ihr bei Händlern kaufen, durch das Hochleveln von Skills lernen oder einfach in der Spielwelt looten.

Nähere Infos zu den beiden kurz skizzierten Highlights des Patches findet ihr über die Quellenlinks. Auch die weiteren Verbesserungen und Bugfixes haben wir für euch unterhalb der News verlinkt.

Am 3. Juni erscheint auch der erste DLC zum Endzeit-Rollenspiel mit dem Titel The Battle of Steeltown.