Monster Hunter - World: Iceborne – Roadmap zeigt geplante Neuerungen

Nach langem Warten ist es seit Kurzem soweit: PC-Spieler können sich nun auch mit den alten und neuen Monstern prügeln, die der Master Rank des neuen DLC von Capcoms erster PC-Umsetzung der Monster Hunter-Reihe zu bieten hat. Iceborne ist jetzt schon seit knapp zwei Wochen auf Steam zu finden. Trotz der verschobenen Erscheinungen sind die PC- und Konsolenversionen allerdings immer noch mehrere Updates voneinander entfernt. Monster wie Rajang oder die beiden neuen Naturgewalten, welche die "Leitlande" (eine der neuen Regionen, in denen die Jäger immer wieder aufs Neue getestet werden) unsicher machten, sind noch nicht in der Steamversion zu finden. Dennoch hat Capcom bereits neue Updates in Planung.

So werden am 24. Januar sowohl PC- als auch Konsolen-Hunter das "Sternen-Fest" erleben dürfen, das alle vorhergehenden Event-Quests mit sich bringt und so den Jägern die Möglichkeit eröffnet, alle vorherigen Rüstungen, Waffen und ähnliches zu erspielen. Weiterhin wurde eine neue "Layered"-Rüstung angekündigt, bei der es sich um eine Art Skin handelt.

Im März werden die Konsolen ein weiteres großes, kostenfreies Update erhalten, für das Capcom zwei neue Varianten der schon vorhandenen Monster angekündigt hat. Welche das sind, ist bislang allerdings nicht preisgegeben worden.

Neue Kampfgehärtete (der höchste Schwierigkeitsgrad, den ein Monster erreichen kann) und Master-Versionen der bestehenden Monster sollen im April auf die Jäger losgelassen werden. Für Mai hat Capcom ein für "die neue Welt" komplett neues Monster angekündigt, das allerdings aus einem der alten Spiele stammen soll. Die kommende Kreatur wird als "Fan-Favorite" bezeichnet und gleichzeitig auf allen Plattformen erscheinen. Letzteres gilt auch für alle anderen bis zum Jahresende geplanten Updates.

Des Weiteren hat der Entwickler die genauen Releasedaten der PC-Updates bekanntgegeben, die in der Roadmap zu finden sind (siehe diese Grafik). Capcom macht außerdem deutlich, dass noch "vieles in Arbeit ist".