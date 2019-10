PS Plus: 12 Monate für 29,99 Euro für inaktive Abonnenten

PS4 ab 268,00 € bei Amazon.de kaufen.

Sony gewährt aktuell allen inaktiven Abonnenten von Playstation Plus einen Rabatt für 50 Prozent auf die 12-monatige Mitgliedschaft, wenn sie ihr Abo erneuern. Damit zahlen die Interessierten statt der üblichen Jahresgebühr von 59,99 Euro nur 29,99 Euro und können von aktuellen Vorteilen im Store, wie etwa den monatlichen kostenlosen Spielen profitieren.

Die Gratistitel für den laufenden Monat Oktober sind die remasterte Version von Naughty Dogs Action-Adventure The Last of US (Testnote: 9.0), sowie die Baseball-Simulation MLB The Show 19 vom SIE San Diego Studio. Neben den kostenlosen Spielen bietet die Mitgliedschaft noch Zugriff auf die Multiplayer-Modi der PS4-Spiele, sowie zusätzliche Preisnachlässe für die Nutzer.