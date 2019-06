ID@Xbox: Neue Game-Pass-Episode morgen mit Ankündigungen

XOne

Microsoft hat die nächste Episode von ID@Xbox angekündigt. Dieses wird am morgigen Donnerstag, den 27. Juni 2019 ausgestrahlt und dreht sich um die Indie-Spiele, die demnächst in Microsofts kostenpflichtigem Abonnementservice Xbox Game Pass verfügbar sein werden.

Die Episode wird laut dem Redmonder Hersteller mit einigen Ankündigungen aufwarten und auch Gameplay-Einblicke zu Spielen bieten, die im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles angekündigt wurden, darunter Star Renegades, Dead Static Drive und Unto the End. Zudem werden einige Indie-Entwickler neue Details über ihre kommende Spiele teilen. Mit dabei sind unter anderem das Bloober Team mit Blair Witch und Thunder Lotus Games mit Spiritfarer. Den Livestream könnt ihr euch ab 18:00 Uhr (deutscher Zeit) auf YouTube anschauen: