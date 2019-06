Devil May Cry: Capcom gibt Termin für die Switch-Umsetzung bekannt

Switch andere

Capcom hat den Veröffentlichungstermin für die Switch-Version des 2001 erschienenen PS2-Action-Adventures Devil May Cry bekannt gegeben. Die Umsetzung wird demnach ab dem kommenden Dienstag, den 25. Juni 2019, erhältlich sein. Wie der japanische Hersteller bereits zuvor verkündete, wird das Spiel für die Hybridkonsole ausschließlich über den eShop vertrieben.

Der Download des Spiel ist 9.2 GB groß. Im US-Store können Interessierte den Titel bereits zum Preis von 19,99 US-Dollar vorbestellen. Im deutschen Shop ist das Spiel noch nicht zu finden. Der Titel ist eine Portierung des ursprünglichen Originals. Euch erwartet also kein Remake oder HD-Remaster des Spiels. Die Veröffentlichung zielt auf Spieler ab, die niemals die ursprüngliche Version gespielt haben und gerne die Originalspielerfahrung haben wollen. Wer es nicht unbedingt auf der Switch spielen muss und grafisch etwas Besseres will, sollte daher vielleicht lieber zu der Devil May Cry HD Collection auf dem PC, der Xbox One, oder der PS4 greifen.