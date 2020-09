PM: Die DEVIL MAY CRY™ 5 SPECIAL EDITION bringt neue Features und Vergil als spielbaren Charakter auf die nächste Konsolen-Generation! (Capcom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von Devil May Cry 5 dürfen sich auf den smokin‘-sexy-stylischen Start von der Special Edition freuen, welche viele neue Spielmodi, Features, sowie Vergil als spielbaren Charakter mit sich bringt! Als erster neuer Capcom-Titel für die nächste Konsolen-Generation macht sich die Special Edition Next-Gen-Features wie Raytracing und 3D-Audio zunutze und enthält zusätzlich alle Inhalte der Deluxe Edition und das EX Color Pack. Lange braucht ihr nicht mehr warten, denn Devil May Cry 5 Special Edition erscheint digital mit der Veröffentlichung der neuen Konsolen-Generation! Nähere Informationen zur Box-Version folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Seht euch den Trailer an:

Entwickelt mit Capcoms proprietärer Inhouse-Technologie RE Engine, hat das von Kritikern gefeierte Devil May Cry 5 neue Qualitätsstandards in der ikonischen Aktion-Serie gesetzt, die mit Stand 30. Juni 2020 bereits mehr als 22 Millionen Einheiten verkauft hat. Die hauseigene RE Engine, die auch verwendet wurde, um die eindrucksvollen Spielerlebnisse in erfolgreichen Blockbustern wie Resident Evil™ 7 biohazard, Resident Evil™ 2 und Resident Evil™ 3 zu erschaffen, sorgt auf den Next-Gen-Konsolen für beispiellosen Realismus und ein visuelles Spektakel. Die Devil May Cry 5 Special Edition steigert die ohnehin schon innovative Leistung der RE Engine durch die Integration zahlreicher Audio- und Videoverbesserungen. Spieler können auf entsprechenden Konsolen Framerates von bis zu 120fps aktivieren, in atemberaubender 4K-Auflösung spielen sowie vom beeindruckenden Realismus der lebensechten Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekten der Raytracing-Technologie profitieren. Verbesserte 3D-Audioeffekte unterstützen Spieler, ihren SSStyle auszubauen, indem sie die Bewegungen ihrer Feinde von oben, unten und allen Seiten präzise wahrnehmen können.

Hört euch mehr zum Raytracing an:

Screenshots: