TGS2018: Devil May Cry 5: Nero mit Mega-Man-Buster

Auf Dämonen einhacken, als gäbe es kein Morgen, mit Waffen, die auf Namen wie „Devil Breaker“ hören. Was willst du mehr, Schnetzelfan? Jörg hat DMC 5 auf der TGS 2018 in Japan angespielt.

Kann das Zufall sein? Gerade, als sich euer TGS-Reporter in die (gottseidank mal nicht häuserblocklange Schlange) am Capcom-Stand stellte, um Devil May Cry 5 anzuspielen, kam die Pressemitteilung rein, dass es einen neuen Trailer gebe zur TGS, bei der erstmals Dante-Gameplay gezeigt werde.

Wer nicht so fit in der Serie ist (wie ich, hüstel), wird Dante und seinen Neffen Nero erst mal nicht auseinanderhalten können, beide vertrauen nämlich ihre Haarfarbe demselben Friseur an (Bläulich-Weiß ist die Trendkolorierung). Experten erkennen natürlich an der eigentlichen Frisur, wer wer ist, am Alter, oder aber an der Bewaffnung: Wenn euer Held mit wechselnder Armprothese kämpft, dann ist das Nero. Auf Schwert und Pistolen setzt eher Dante.

Apropos Armprothese: Das scheint der neue hippe Shit zu sein bei japanischen Entwicklern, siehe auch mein Angespielt zu Sekiro - Shadows Die Twice. Gebastelt bekommt Nero seine Gadgets von Nico, die mich spontan (Profession und Hinterngeweih, auch wenn es bei ihr ein Schmetterling ist) an Cindy aus Final Fantasy 15 erinnert hat. Das mag ein besonders kräftiger Zuschlagarm sein, aber auch der Mega Buster aus Mega Man, der kreisförmige Schockwellen verschießt, aber wohl nur als Teil der Deluxe Version des Spiels zu haben sein wird.

Zur nicht gerade bewusstseinsvertiefenden Story: Red Grave City wurde von Dämonen überrannt, in der Stadtmitte steht ein blutaufsaugender Dämonenbaum namen Qlipoth. Ein dämonenjagendes Trio rückt an, die Invasoren (gewisse greise Innenminister würden wohl fabulieren: Immigranten) zurückzuschlagen. Moment, welches Trio? Dante und Nero werden von V ergänzt, der wohl in Versform spricht. Das kann ich aber auf Japanisch leider nicht hören...

Meine Spieleindrücke

Folgendes kapiere ich aber schon: Dass die sensenschwingenden Wesen, die auf mich eindringen, schleunigst in die Hölle zurückgeschickt werden müssen! Und das habe ich dann mit tapferem, hirnlosen Button-Mashing auch ganz gut hinbekommen für einige Minuten. Wer mit mehr Hirn spielen möchte, sollte serientypisch wieder Kombos hinbekommen, die dummerweise schneller abgespult werden, als zumindest mein Jetlag-Auge ihnen zu folgen vermag. Das Prinzip scheint zu sein, mit den vier Buttons Grundattacken auszulösen, die mit den Schulter- und Triggertasten variiert werden können. Aber schlagt mich nicht (hihi), sollte ich hier Mist schreiben. Jedenfalls ziehen wir Gegner mit der „Peitsche“ zu uns und geben ihnen auf die Mütze, und reihen solche Attacken aneinander. Wobei „Auf die Mütze hauen“ vielleicht nicht ganz das trifft, was ich mit den Dämonen mache: Sie zerfallen nämlich regelmäßig in handliche „Blutbrocken“. Lecker!

Was ich an Devil May Cry 5 mag: Man weiß immer, woran man ist. Wenn ein Gegner „Goliath“ heißt, dann ist das ein hochhaushoher, gehörnter Übeldämon. Und wie heißt eine Waffe, die Neros verlorenen „Devil Bringer“ ersetzt (im Zuge des Verlustes ging ihm auch der Arm verloren, übrigens)? „Devil Breaker“, also Teufelsbrecher. Oder, auf japanischem Englisch: „Here comes a new devil breaker“. Überhaupt, die Waffen strotzen nicht unbedingt vor fehlender Innovation: Dante reißt kurzerhand sein Motorrad entzwei, um eine besonders gefährliche Nahkampfwaffe zu erhalten.

Jedenfalls scheint DMC5 mehr von dem zu bringen, was DMC-Fans gefällt. Was leider mit meinen spielerischen Vorlieben nicht so kompatibel ist. Noch aus der Pressemitteilung: Die drei Charaktere sollen sich komplett unterschiedlich spielen, erscheinen soll Devil May Cry 5 am 8. März für PC, PS4 und Xbox.