Devil May Cry 5: Special Edition vorbestellbar / Termin für Vergil-DLC

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Devil May Cry 5 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Devil May Cry 5 ab 15,00 € bei Amazon.de kaufen.

Im September 2020 hat Capcom mit der Special Edition von Devil May Cry 5 (im Test, Note: 8.0) eine verbesserte Version für die Nextgen-Konsolen Xbox Series X/S und Playstation 5 angekündigt. Wie das Unternehmen nun via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, könnt ihr den Titel ab sofort digital vorbestellen. Außerdem wurde der Vergil-DLC mit einem Releasetermin bedacht. Ab dem 15. Dezember 2020 könnt ihr als Neros Sohn Dämonen zum Preis von 4,99 Euro das Fürchten lehren.

Wenn ihr die Special Edition von Devil May Cry 5 bis zum 18. November, also dem Erscheinungsdatum der PS5, vorbestellt, dann erhaltet ihr 100.000 rote Kugeln als Bonus. Außerdem hat Capcom einige Informationen zur technischen Umsetzung auf Xbox Series X und Series S parat. So wird das Spiel mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde laufen, 3D-Audio unterstützen und natürlich auch deutlich verkürzte Ladezeiten bieten. Auf der Series X dürft ihr euch außerdem über 4K-Auflösung und Raytracing freuen.