E3 2019: Keanu Reeves spielt in Cyberpunk 2077 mit, verrät Release-Tag

Am Ende eines farbenprächtigen Trailers zu Cyberpunk 2077 sah man Keanu Reeves auftauchen, der dann prompt auch auf die Bühne trat, ein wenig Witzchen machte und vor allem eines tat: Einen weiteren Trailer einzuleiten, in dem der Verkaufsstart für das Spiel genannt wurde: es soll der 16.4. 2020 werden. Also hatten wir im E3-Vorschau-Video ja Recht, und ist noch etwas Wartezeit angesagt.

Unten findet ihr den aktuellen Trailer zum Spiel, das -- natürlich -- nach wie vor super aussieht.