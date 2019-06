Fallout 76: Bethesda verschickt in Kürze die versprochenen Segeltuchtaschen

PC XOne PS4

Dass die Veröffentlichung von Fallout 76 im November letzten Jahres unter keinem guten Stern stand, dürfte hinlänglich bekannt sein. Technisch veraltet und bei Veröffentlichung stark verbuggt, stießen auch viele Designentscheidungen bei den Fans auf große Kritik. Besonders die leeren Weiten von Appalachia wurden von vielen Spielern kritisiert, da keinerlei NPCs das Ödland bevölkern. Neben vereinzelten Zusammentreffen mit anderen Spielern begegnet man lediglich Robotern und findet Terminals und Holobänder, um Quests anzunehmen und die Handlung voranzutreiben. Auch wurde die mangelhafte Shootermechanik im GamersGlobal-Test mit der Wertung 7.0 kritisiert.

Doch abgesehen von den technischen Unzulänglichkeiten und missglückten Designentscheidungen machte sich kurz nach Veröffentlichung der Collector's Edition zusätzlicher Unmut unter den Käufern breit, wurde doch anstelle der beworbenen Tasche aus Segeltuch ein wesentlich billigeres Exemplar aus Nylon dem Spiel beigelegt.

Bethesda versuchte dies damit zu begründen, dass das nötige Material in so großer Menge nicht aufzutreiben sei, lenkte schlussendlich jedoch ein und bot Abhilfe über das Bethesda-Kundenserviceportal an: Als betroffener Spieler konnte man bis 31. Januar 2019 ein Support-Ticket erstellen, um eine Ersatz-Tasche zu erhalten.

Seitdem war es lange Zeit still um die Austauschaktion, doch nun meldet sich Bethesda wieder zu Wort. In einem Tweet bestätigt der Support, dass die angeforderten Taschen produziert wurden und man in Kürze mit der Auslieferung beginnen werde:

Ein konkretes Datum der Auslieferung gibt es jedoch nach wie vor nicht, doch wenn man dem Tweet glauben schenkt, beginnt der Versand der Taschen nächste Woche. Wer ein Ticket bei Bethesda erstellt hat, wird also in Kürze eine Benachrichtigung erhalten, sobald die Tasche versandt wurde.