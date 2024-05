Fallout - London: Interview zum Hosting der XXL-Mod durch GOG

PC

Ideen für spannende, dafür aber auch komplexe Mods für ein Spiel haben viele, doch nur die wenigsten bleiben am Ball und lassen sie auch Realität werden. Das gilt insbesondere für Total Conversions, die nicht nur eine Quest oder neue Texturen einfügen, sondern auf Basis der Engine und der Systeme eines Titels ein ganz neues Spiel erstellen – zum Beispiel Enderal von SureAI für The Elder Scrolls 5 - Skyrim.

Eine solche Mega-Mod für Fallout 4 ist das von Team Folon entwickelte Fallout - London. Bereits 2019 begann die Entwicklung des Projekts, das eigentlich im April 2024 endlich erscheinen sollte – doch die Ankündigung des Next-Gen-Updates für Fallout 4 (das inzwischen erschienen ist) machte dem Team einen Strich durch die Rechnung. Der Release der Mod wurde auf ungewisse Zeit verschoben, da dieses große Update die Total Conversion unbrauchbar machte – notwendige Mod-Tools, auf denen das Projekt aufbaut, funktionieren (wie sehr viele andere Mods) mit der neuen Spielversion nicht mehr.

Die Total-Conversion-Mod wird tatsächlich voraussichtlich so groß wie Fallout 4, wenn nicht größer (zwischen 30 und 40 GB). Diese Datenmenge sorgt allerdings dafür, dass sie nicht ohne Probleme bei Nexus Mods zum Download angeboten werden kann. Nexus Mods hat sich zur Standard-Anlaufstelle für Modifikationen zu allen möglichen Titeln entwickelt – von Skyrim bis Dark Souls. An der Stelle trat der von CD Projekt gegründete Spiele-Shop GOG auf den Plan. "Ohne die gemeinsame Hilfe von Nexus Mods und GOG, wäre es nicht möglich, Fallout - London zu veröffentlichen", sagte Projektleiter Dean Carter in einem nun von The Gamer veröffentlichten Report, bei dem auch Statements von GOG eingeholt wurden. Die Vereinbarung mit Team Folon wurde schon für den ursprünglichen Release-Termin getroffen – nur wenige Wochen vor dem ursprünglich angepeilten Datum Ende April 2024.

Im Interview zeigt sich Carter zwar auch enttäuscht, dass das Team hinter der vielbeachteten Mod nicht von Bethesda vorgewarnt wurde, dass so ein einschneidendes Upgrade geplant ist; Gleichzeitig kann er aber nachvollziehen, dass Studios solche Projekte aus rechtlichen Gründen in der Regel nur tolerieren, solange sie sich nicht negativ auf die Marke auswirken. Seitens GOG habe man sich ebenfalls mit Bethesda verständigt, schließlich werden auch fast alle Fallout-Spiele und viele andere Titel des Publishers im Store angeboten. Für den Shop-Betreiber sei dabei auch eine Herausforderung, dass Projekt eindeutig als Mod zu bewerben und nicht den Eindruck zu erwecken, es handele sich um einen offiziellen DLC.

Einen neuen Release-Termin für Fallout - London gibt es nach wie vor nicht, die vielen kleineren Patches für Fallout 4 der jüngsten Zeit, nachdem das Next-Gen-Update mit diversen Problemen startete, würden die Modder-Gruppe aber nicht mehr vor allzu große Herausforderungen stellen. Team Folon arbeite daran, Fallout - London nun so schnell wie menschenmöglich nach all den Jahren über die Ziellinie zu bringen.