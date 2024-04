Fallout London wird verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Mod Fallout London, der Fallout 4 um eine neue Spielwelt im zerstörten London samt eigenen Quests und Spielfunktionen erweitern soll, wird verschoben. Das geplante Releasedatum war der 23. April, nur zwei Tage vor dem kürzlich angekündigten Next-Gen-Update des Grundspiels. Wie Projektleiter Dean Carter in einem (auch unten eingebundenen) Youtube-Video erklärte, wird dieses Update mit absoluter Sicherheit den Mod brechen. Daher werde das Release auf unbestimmte Zeit vertagt, bis die Kompatiblität mit der neuen Patchversion wiederhergestellt sei.

Dabei gehe es insbesondere um das Zusammenspiel mit dem Fallout 4 Script Extender (f4se), einem von vielen Mods genutzten Hilfsmittel, um kompliziertere Interaktionsmöglichkeiten in der Originalengine umzusetzen. Außerdem stünden Performancefixes an. Da das neue Londoner Stadtgebiet so groß sie wie das Stadtgebiet im Commonwealth des Grundspiels, sei viel Zeit investiert worden um die auch vom Original bekannten Performanceprobleme zu beheben. Die dafür gebauten technischen Systeme müssten für das Update ebenfalls repariert werden.

Wie er weiter im Video diskutiert, wird die Größe des Mods auch die Art des Release beeinflussen: Da der Mod zwischen 30 und 40 Gigabyte beschlagen werde, sei eine Auslieferung an Konsolen unmöglich. Und auch für Nexus Mods, die Standardwahl der Modszene, sei der Mod zu groß. Stattdessen wird Fallout London auf GOG ausweichen, wobei auch Steamnutzer den Mod installieren könnten. Hier könne das Next-Gen-Update sich sogar positiv auswirken: Da mit dem Patch der Epic Games Store als Verkaufsplattform für Fallout 4 hinzukommen soll, gebe es dort vielleicht zukünftig eine weitere Distributionsplattform auch für Fallout London.