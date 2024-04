Fallout: Zweite Staffel steht schon fest // Premiere etwas vorgezogen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Amazon gab bekannt, dass die Premiere der Serien-Umsetzung von Fallout beim eigenen Streaming-Dienst Prime Video etwas vorgezogen wurde: In den USA fällt die Bombe – äh, der Startschuss nun am Abend des 10. April 2024. Hierzulande bleibt es durch die Zeitverschiebung beim 11. April, aber der Zugriff auf die Adaption beginnt damit nun zu einer Zeit, die für die Mehrheit vermutlich nicht ganz so Bingewatching-tauglich ist: 3 Uhr morgens.

Zudem hat Variety bereits einen Hinweis auf die zweite Staffel ausgegraben: In einer Liste von Produktionen, die Steuervergünstigungen von der California Film Commission erhält, taucht auch Fallout auf. Der Drehort wird sich demnach von New York (und in Teilen Utah) nach Kalifornien verlagern. Zudem sei Fallout die Serie auf der Liste der Kommission mit dem höchsten Budget: 153 Millionen US-Dollar an Gesamtproduktionskosten sollen für die zweite Staffel veranschlagt werden. Laut Variety ist diese Steuervergünstigung explizit darauf ausgelegt, bereits gestartete Serien aus anderen US-Staaten oder auch dem Ausland nach Kalifornien zu verlagern.