Fallout 4 Next-Gen-Update erscheint am 25. April

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Viel war spekuliert worden, ob Bethesda zum Start der Fallout-Fernsehserie (siehe das spoilerfreie Review) ihren Spielen ein Update verpassen wird. Nun hat das Spielstudio für den 25. April tatsächlich ein Release ihres schon 2022 erwähnten Next-Gen-Updates für Fallout 4 angekündigt. Es soll zeitgleich für den PC, Xbox Series X|S und die Playstation 5 veröffentlicht werden, samt eines kleineren Updates für Xbox One und Playstation 4.

Alle Versionen des Spiels sollen von Fixes und neuen Inhalten profitieren. Das seien Stabilitäts- und Questfixes sowie via Creation Club eine neue Mission um die Enclave, den aus vorherigen Fallout-Spielen bekannten Überbleibseln der US-Regierung, plus passenden Ausrüstungsgegenständen. Ebenso gebe es eine Reihe neuer improvisierter Waffen sowie Überreste von Halloween-Dekoration für die eigene Siedlung.

Speziell für den PC soll Support für Widescreen- und Ultra-Widescreen-Monitore kommen, dazu eine offizielle Unterstützung für das Steam Deck, also offizielle Unterstützung von Linux via dem Kompatibilitätshelfer Proton sowie Anpassungen des Interface für kleine Bildschirme. Das für Mods genutzte Creation Kit werde um Fehler bereinigt und wer das Spiel noch nicht besitzt, könnte es nach dem Update auch via dem Epic Games Store kaufen.

Für die aktuellen Varianten der Konsolen wird es einen Qualitäts- und Performancemodus geben, dabei wurde die Unterstützung von 60 FPS sowie höheren Auflösungen in Aussicht gestellt. Die Last-Gen-Konsolen sollen zumindest eine verbesserte Stabilität und die oben erwähnten Fehlerbehebungen erhalten.

Bethesda hatte in letzter Zeit keine großen neuen Inhalte für das schon 2015 erschienene Fallout 4 veröffentlicht, anders als beispielsweise bei The Elder Scrolls 5 - Skyrim, von dem es neben einer VR-Version erst die Special-Edition als Grafik-Upgrade und 2021 noch die Anniversary-Edition als weiteres Upgrade gab. Für Fallout 4 erschien im August 2016 mit Nuka World die letzte reguläre Erweiterung, große Patches waren danach ebenfalls kein Thema. Stattdessen hatte das Studio 2023 Starfield veröffentlicht (GamersGlobal-Test) und in der Folgezeit für dieses Spiel große Patches nachgeliefert.