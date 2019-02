Age of Empires: Mehrere Ankündigungen im März // Update 8 auf dem Weg

PC

Jennifer Godwin, die Community-Managerin von Xbox Game Studios (ehemals Microsoft Studios), hat im Rahmen des einjährigen Launch-Jubiläums der im Februar 2018 erschienenen „Definitive Edition“ von Age of Empires (User-Artikel) spannende Ankündigungen für das Franchise im März versprochen. Diese sollen im Zuge der nächste Inside-Xbox-Episode erfolgen.

Um was genau es sich dabei handeln wird, ließ Godwin vorerst offen. Da hier von mehreren Neuigkeiten die Rede ist, werden wir vermutlich neue Details zu den von Microsoft während der gamescom 2017 angekündigten Definitive Editionen zu Age of Empires 2 und Age of Empires 3, sowie zum kommenden Franchise-Neuzugang Age of Empires 4 erfahren. Letzterer befindet sich aktuell bei Relic Entertainment (Company of Heroes, Homeworld, Dawn of War) in Arbeit. Da Microsoft seine neuen Titel meist sowohl für den PC, als auch für die Xbox One veröffentlicht, werden die Xbox-Fans vielleicht mit einer entsprechenden Ankündigung beglückt.

Derweil arbeitet das Team von Forgotten Empires laut Godwin aktuell an dem achten Update für Age of Empires - Definitive Edition, das diverse von den Spielern kritisierte Punkte verbessern soll. So werden eine bessere Wegfindung für die KI-Einheiten, automatisierte Farmen und gemischte Herstellungswarteschlangen versprochen. Tote Einheiten sollen nun verwesen und auch zerstörte Gebäude verschwinden laut den Patchnotes schneller. Darüber hinaus sollen diverse Probleme, die das Spiel gegen Ende abstürzen ließen, der Vergangenheit angehören. Die vollständigen Patchnotes zum achten Updaten könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.