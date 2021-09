Age of Empires 4 – Die Viertelstunde

Teaser Age of Empires ist eine der Lieblingsserien unseres Redaktionsstrategen. Aber spielt sich AoE4 überhaupt noch so, wie er es gewohnt ist? Kann Jörg mit der schweren, ach was, mittleren KI mithalten?

Für diese Viertelstunde habe ich den Technical Stress Test von, etwa sechs Wochen vor dem geplanten Release, genutzt. Entsprechend eingeschränkt war die Betaversion: Der komplette Story-Kampagnen-Teil fehlte, dafür schien aber in Sachen Multiplayer so gut wie alles komplett zu sein: Ich konnte zwischen den vier Völkern Chinesen, Engländern, Deutschen (genauer: Römisches Reich Deutscher Nation) und Abbasiden wählen, die mit ihren Tech Trees komplett enthalten sind. Statt online auf die Mundpartie zu bekommen, maß ich mich mit der KI, die, vorsichtig gesagt, auch schon mehr als ausreichte: Von den vier Schwierigkeitsstufen (pro teilnehmender Partei) war mir schon die zweithöchste zu stark und die mittlere immer noch eine große Herausforderung...Ich stelle euch in diesem Video zunächst kurz das Tutorial vor, dann die Völker-Auswahl, und dann lasse ich euch in zwei Partien reinschauen, einmal eine gegen drei KI-Völker (da spielte ich die Chinesen), und am Ende noch ein Duell von "meinen" Engländern gegen die künstlich intelligenten Chinesen. Nebenbei erwähne ich Neuerungen, die mir so auffallen, und ergötze mich an der schnuckelig-detaillierten Von-schräg-oben-3D-Grafik.Viel Spaß!