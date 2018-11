One Piece - World Seeker erscheint im März // Collector's Edition

PC XOne PS4

One Piece - World Seeker ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Bandai Namco kürzlich bekanntgegeben hat, wird mit One Piece - World Seeker am 15. März 2019 das nächste Abenteuer mit Strohhutträger Ruffy für den PC, die PS4 und die Xbox One veröffentlicht. Im Rahmen dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch gleich mehrere Gameplay-Elemente näherbringt. So kann sich euer Held etwa (ähnlich wie Rico in Just Cause) auf Knopfdruck an Levelobjekte heranziehen und mit seinen Haki-Fähigkeiten seine Kräfte bündeln oder in einen Schleichmodus wechseln. Das rund 5-minütige Video seht ihr gleich unter dieser News.

Darüber hinaus wurden auch die Pre-Order-Boni sowie eine Collector's Edition angekündigt. Bestellt ihr One Piece - World Seeker vor, erhaltet ihr eine zusätzliche Mission und zwei Outfits. Für PS4-Spieler gibt es außerdem ein dynamisches Theme für ihre Konsole. Die Sammleredition hingegen hört auf den Namen Pirate King Edition und kommt mit einer 21 Zentimeter großen Figur von Ruffy, einer Gum-Gum-Teufelsfrucht, dem Soundtrack auf CD sowie dem Season Pass daher.