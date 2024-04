Slay the Spire 2: Sequel zum Indie-Hit kommt 2025 // Setzt auf Godot Engine

PC Linux MacOS

Das 2017 im Early Access gestartete und 2019 als Vollversion veröffentlichte Deckbuilder-Roguelike Slay the Spire (im Check) entwickelte sich zum Indie-Darling, der mit der Vielfalt der taktischen Optionen bei der Veränderung des Decks in den Runs viele Spieler an den Bildschirm fesselte.

Nun hat das US-Indie-Studio Mega Crit Games offiziell den Nachfolger Slay the Spire 2 angekündigt. Der Reveal Trailer mit Zeichentrick-Szenen verrät noch nichts zum Gameplay, anders sieht es bei der Steam-Store-Seite aus.

Der zweite Teil spielt demanch 1000 Jahre nach dem Erstling und bietet neue Spielfiguren mit eigenen Decks, Mechaniken und auch Persönlichkeiten. Zudem soll sich der zu erklimmende Turm (der namensgebende Spire) sehr verändert haben und mit neuen Gegnern und Ereignissen aufwarten. Es werden auch "neue Arten zu spielen" versprochen, die aber momentan noch ein Geheimnis bleiben sollen.

Das Team hat im zweiten Teil außerdem der Unity-Engine den Rücken gekehrt und auf die Open-Source-Engine Godot umgesattelt. Die ursprünglich aus Argentinien entwickelte Engine existierte in Vorformen schon seit 2001, in ihrer Open-Source-Form seit 2014. Godot erhielt aber letztes Jahr mehr Aufmerksamkeit infolge des PR-Debakels, als Unity ein neues Bezahlmodell ankündigte, bei dem Kunden für jeden Download ihres mit Unity erstellten Spiels zur Kasse gebeten werden sollen.

Slay the Spire 2 wird 2025 zunächst in eine Early-Access-Phase starten. Zu den Gründen für den neuerlichen Early Access heißt es auf der Store-Seite: