Slay the Spire: The Board Game auf Kickstarter

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Slay the Spire ab 20,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Das äußerst beliebte Deck-Building-Spiel Slay the Spire erhält einen analogen Ableger in Form eines kooperativen Brettspiels für 1-4 Spieler. Zur Vorfinanzierung des Projektes läuft eine Kickstarter-Kampagne bis zum 18 November. Die digitale Vorlage wurde spielmechanisch nur sehr sanft angefasst. Warum auch ein nach langer Zeit nahezu perfekt ausbalanciertes Spielerlebnis in diesem Genre verändern? Angepasst wurden jedoch die Lebenspunkte der Helden als auch der Monster, damit es nicht in einer Rechenarbeit ausartet.

Die Autoren haben sich allerdings einige Gedanken dazu gemacht wie ein Multiplayer-Koop-Erlebnis sinnvoll auf das Brett umgesetzt werden kann, da das Computerspiel keinen Mehrspielermodus besitzt. Jeder Held kämpft auf seiner eigenen Lane gegen Feinde die hauptsächlich ihn angreifen, jedoch können die Helden selbst auch in andere Lanes hineinwirken.

Das Spiel selbst ist mit über 730 Karten und über 410 Art Sleeves -- in denen die Karten mit Stufe 1 gesteckt und beim Aufleveln selbiger einfach umgedreht werden -- relativ üppig ausgestattet und kostet in der Basisversion 100 Dollar zuzüglich 7 Dollar Versand innerhalb der EU. Die Einfuhrumsatzsteuer von 19% wird im Pledgemanager, der der Kampagne folgt, noch aufgeschlagen. Die höheren Pledgestufen bringen lediglich kosmetische Gegenstände, die den Spielinhalt nicht erweitern. Für 145 Dollar erhaltet ihr noch 5 Spielmatten zum Ablegen von Karten, 28 Metall- statt Cardboard-Münzen sowie eine größere Spieleschachtel um die Spielmatten zu verstauen. Für satte 210 Dollar gibt es obendrauf noch eine große Spielmatte für euren Tisch samt Tragetasche und 310 Karten in einem Beta-Artwork.

Zur erfolgreichen Kampagne gelangt ihr über den Quellenlink. Sie konnten bereits in den ersten 7 Stunden Laufzeit 1 Million Dollar Unterstützung sammeln und stehen aktuell bei 2,27 Millionen Dollar. Ob das Spiel außerhalb der Kickstarter-Kampagne in den Retail-Verkauf geht ist bislang nicht bekannt. Der große Erfolg legt dies aber nahe. Mit Vorsicht sind noch die Versandkosten zu betrachten -- nicht selten mussten aufgrund der aktuellen Weltlage kürzlich erschienene Crowdfunding-Brettspiel-Projekte einen üppigen, teils hohen zweistelligen Nachschlag von ihren Backern einfordern um die Projekte auch verschiffen zu können. Das Risiko des Crowdfundings.